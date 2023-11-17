Минэнерго прогнозирует снижение выбросов СО2 в нефтегазе на 13% к 2030 году

Минэнерго прогнозирует снижение выбросов СО2 в нефтегазе на 13% к 2030 годуКомпании сектора нацелены на сокращение выбросов, но некоторым это не удается
Снижение выбросов парниковых газов в нефтегазовой отрасли России к 2030 г., по предварительным прогнозам, составит 10–13% в сравнении с уровнем 2021 г. Об этом говорится в комментариях пресс-службы Минэнерго «Ведомостям». Министерство указывает, что с 1990 по 2021 г. нефтегазовая отрасль уже смогла сократить выбросы на 32% и снижение показателя продолжается. Абсолютные цифры в комментариях не приведены.
Из «Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов» Росгидромета следует, что в 1990 г. выбросы парниковых газов в энергетическом секторе России составляли 2,6 млрд т СО-эквивалента за год. Выбросы нефтегазового сектора сократились со 197,9 млн т СО-эквивалента в 1990 г. до 152,8 млн т в 2020 г.