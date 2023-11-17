Минэнерго прогнозирует снижение выбросов СО2 в нефтегазе на 13% к 2030 году

Снижение выбросов парниковых газов в нефтегазовой отрасли России к 2030 г., по предварительным прогнозам, составит 10–13% в сравнении с уровнем 2021 г. Об этом говорится в комментариях пресс-службы Минэнерго «Ведомостям». Министерство указывает, что с 1990 по 2021 г. нефтегазовая отрасль уже смогла сократить выбросы на 32% и снижение показателя продолжается. Абсолютные цифры в комментариях не приведены.