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Минэнерго прогнозирует снижение выбросов СО2 в нефтегазе на 13% к 2030 году

Компании сектора нацелены на сокращение выбросов, но некоторым это не удается
Дарья Савенкова Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Снижение выбросов парниковых газов в нефтегазовой отрасли России к 2030 г., по предварительным прогнозам, составит 10–13% в сравнении с уровнем 2021 г. Об этом говорится в комментариях пресс-службы Минэнерго «Ведомостям». Министерство указывает, что с 1990 по 2021 г. нефтегазовая отрасль уже смогла сократить выбросы на 32% и снижение показателя продолжается. Абсолютные цифры в комментариях не приведены.

Из «Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов» Росгидромета следует, что в 1990 г. выбросы парниковых газов в энергетическом секторе России составляли 2,6 млрд т СО-эквивалента за год. Выбросы нефтегазового сектора сократились со 197,9 млн т СО-эквивалента в 1990 г. до 152,8 млн т в 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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