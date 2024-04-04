Нефтегазовым проектам в Арктике к 2035 году потребуется 200 танкеров и газовозов

По данным «Яков и партнеры», из 748 танкеров-газовозов, которые находятся в эксплуатации по всему миру, лишь 24 соответствуют необходимым критериям для перевозок по СМП. При этом операторами 22 таких судов уже являются компании из России, одного судна – компания из США, еще одного – из Норвегии. Из мирового танкерного флота в размере 2319 судов только девять способны обеспечить перевозки по СМП. Два из них уже эксплуатируют российские компании, семь – греческие.