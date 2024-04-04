Нефтегазовым проектам в Арктике к 2035 году потребуется 200 танкеров и газовозов

Нефтегазовым проектам в Арктике к 2035 году потребуется 200 танкеров и газовозовИх отечественным верфям придется строить самостоятельно
Реализация нефтегазовых проектов в Арктической зоне России потребует наличия порядка 200 судов ледового класса к 2035 г. Такая оценка приводится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России). «Ведомости» ознакомились с документом.
По оценке консалтинговой компании, добыча на этих проектах потребует вывоза в 2035 г. порядка 210 млн т грузов по Северному морскому пути (СМП). Приобретение необходимых для этого танкеров и танкеров-газовозов ледового класса на международном рынке маловероятно, отмечают аналитики, поскольку подходящих по критериям судов, владельцами которых были бы компании из дружественных стран, сейчас нет.
По данным «Яков и партнеры», из 748 танкеров-газовозов, которые находятся в эксплуатации по всему миру, лишь 24 соответствуют необходимым критериям для перевозок по СМП. При этом операторами 22 таких судов уже являются компании из России, одного судна – компания из США, еще одного – из Норвегии. Из мирового танкерного флота в размере 2319 судов только девять способны обеспечить перевозки по СМП. Два из них уже эксплуатируют российские компании, семь – греческие.
Возможность заказа строительства танкеров на зарубежных верфях также ограничена, говорится в обзоре. Суда нужного ледового класса в основном способны строить предприятия трех стран – Южной Кореи, Китая и Японии. При этом корейские и китайские верфи загружены заказами вплоть до 2028–2029 гг., отмечает соавтор отчета, директор аналитического центра «Яков и партнеры» Геннадий Масаков.
Аналитики также указывают, что некоторые зарубежные верфи под давлением санкций могут начать отказываться от заказов из России. Так, южнокорейская верфь DSME (позднее переименована в Hanwha Ocean) в 2022 г. расторгла контракт на строительство трех газовозов для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ – 2».
Но даже при условии исполнения заказов, например, в Китае цена на новые суда будет включать в себя так называемую российскую премию за риск, говорится в исследовании.
В условиях отсутствия предложения на рынке и возможности разместить заказы за рубежом России необходимо сосредоточиться на строительстве судов своими силами, делают вывод эксперты «Яков и партнеры». «В сложившихся обстоятельствах это единственный надежный вариант с акцентом на долгосрочную перспективу», – отмечают они.
Но для этого российским судостроителям предстоит преодолеть ряд серьезных проблем. Основные из них – отсутствие свободных мощностей у крупнотоннажных верфей, а также необходимость импортозамещения судового комплектующего оборудования и основных судовых материалов.
Средне- и малотоннажные верфи в России не способны работать с заказами на большие суда, а крупнотоннажные верфи либо загружены нецелевыми типами судов, либо на них отсутствует крупноблочная сборка, уточняется в обзоре. Из существующих в России верфей производством необходимых судов может заняться только ССК «Звезда» на Дальнем Востоке, отмечается в документе. Поэтому одним из способов решения проблемы является расширение мощностей этой судоверфи.
Авторы обзора отмечают, что исходя из опыта Китая и Кореи целевое развитие судостроительной отрасли может занять 10–15 лет «при лидирующей роли государства». Ускорить его в России можно за счет расширения господдержки судостроительных компаний для улучшения и развития инфраструктуры, верфей и ускорения процесса строительства судов. Также государство должно обеспечить поддержку проектов, направленных на импортозамещение, создание судового комплектующего оборудования и необходимых материалов. В том числе необходимо «кратно увеличить» уровень финансирования и господдержки НИОКР в судостроении, считают в «Яков и партнеры».
«Ведомости» направили вопросы в крупные нефтегазовые компании, реализующие проекты в Арктике, а также в Минэнерго, Минпромторг, Минтранс и дирекцию СМП «Росатома».
Грузопоток по СМП в 2023 г. вырос до 36,25 млн т с 34,12 млн т в 2022 г. Согласно принятому в 2022 г. плану развития СМП, в будущем рост грузопотока должен быть обеспечен в основном за счет нефтегазовых проектов. Например, проект «Восток ойл» «Роснефти» в 2035 г. должен обеспечить перевозку 100 млн т грузов, новые проекты «Новатэка» («Арктик СПГ – 1», «Арктик СПГ – 2», Обский ГХК) – 48,1 млн т.
Всего в 2024 г., согласно целевым планам правительства и «Росатома», по СМП должно быть перевезено 80 млн т груза. Рисковый сценарий предполагает перевозку лишь 57 млн т («Ведомости» писали об этом 20 июня 2022 г.). По целевому сценарию грузопоток на маршруте в 2030 г. достигнет 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т.
Принятая в 2019 г. стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 г. в целевом сценарии предусматривает строительство лишь 23 морских газовозов и 30 нефтеналивных судов (их класс в документе не указан).
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит согласен с выводами экспертов «Яков и партнеры», что России придется самостоятельно создать большую часть своего арктического танкерного флота.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что существенно сократить потребность в судах ледового класса может отработка схем перегрузки нефти и СПГ. Тем не менее необходимо будет довести танкерный флот ледового класса до 50–70 судов, отмечает он. Производство 5–6 танкеров ледового класса в год будет серьезным успехом с учетом текущей загрузки судостроительных мощностей и санкционных ограничений, полагает эксперт.
Расширение судостроительных мощностей для реализации этой задачи – хорошее решение, поскольку такой подход даст «широкий мультипликативный эффект», говорит аналитик. По мнению Гришунина, при этом нужна будет адресная программа по импортозамещению ключевого оборудования, которая потребует не менее 20 млрд руб. финансирования. На расширение мощностей «Звезды», по оценке НРА, может потребоваться еще 60–80 млрд руб.
По оценке консалтинговой компании SBS Consulting, подготовленной в конце 2023 г. для Объединенной судостроительной корпорации и Минпромторга, для общей модернизации производственных мощностей до 2035 г. российской судостроительной отрасли требуются капитальные вложения на уровне 1,96 трлн руб., писал в феврале РБК.
Смит отмечает, что сроки реализации СПГ-проектов «Новатэка», вероятно, придется пересмотреть. По мнению Гришунина, планы перевозок по СМП в этой связи также могут быть скорректированы.