/ Бизнес

Российское юрлицо Ritter Sport получило убыток почти в полмиллиарда рублей

Эксперты связывают потери с валютными курсами и ростом цен на какао-бобы
Маргарита Соболь
Российский рынок для Alfred Ritter – второй крупнейший после немецкого/ Евгений Разумный / Ведомости

Российское ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада под маркой Ritter Sport, зафиксировало чистый убыток по РСБУ в 478 млн руб. в 2023 г. против чистой прибыли в 1,1 млрд руб. в 2022 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакса». При этом выручка компании выросла почти на 10% год к году – с 7,5 млрд до 8,2 млрд руб.

Головная немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co. KG ранее отчиталась о росте выручки на 5% до 565 млн евро в 2023 г. Ее генеральный директор Андреас Ронкен заявлял в интервью немецкому агентству DPA, что на российский рынок приходится чуть менее 10% выручки группы, эта доля несколько снизилась в 2023 г. из-за ослабления курса рубля. По его словам, немецкая компания продолжает официальные поставки в Россию, так как в противном случае ей пришлось бы сильно сократить закупки какао-бобов у африканских фермеров, что привело бы к их разорению. Прибыль от продаж в России компания направляет в «благотворительные организации» на Украине: в 2022 г. это было около 1,5 млн евро, в 2023 г. – около 990 000 евро, заявлял Ронкен. В компании не ответили на запрос «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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