Российское юрлицо Ritter Sport получило убыток почти в полмиллиарда рублей

Головная немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co. KG ранее отчиталась о росте выручки на 5% до 565 млн евро в 2023 г. Ее генеральный директор Андреас Ронкен заявлял в интервью немецкому агентству DPA, что на российский рынок приходится чуть менее 10% выручки группы, эта доля несколько снизилась в 2023 г. из-за ослабления курса рубля. По его словам, немецкая компания продолжает официальные поставки в Россию, так как в противном случае ей пришлось бы сильно сократить закупки какао-бобов у африканских фермеров, что привело бы к их разорению. Прибыль от продаж в России компания направляет в «благотворительные организации» на Украине: в 2022 г. это было около 1,5 млн евро, в 2023 г. – около 990 000 евро, заявлял Ронкен. В компании не ответили на запрос «Ведомостей».