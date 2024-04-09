Повышенные энерготарифы для населения оказались недостижимыми

На внедрении регионами принципа «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час» настаивали правительство и Минэнерго. Это должно помочь снизить объем перекрестного субсидирования в энергетике, когда промышленность и другие коммерческие потребители доплачивают за заниженные тарифы населения. Также дифференцированные тарифы призваны вытеснить майнеров криптовалюты из жилого сектора на коммерческие контракты с энергетиками. Для этого регионам с 1 января 2024 г. разрешили превышать предельный объем «перекрестки» только в случае постепенного перехода на дифференцированный тариф для граждан.