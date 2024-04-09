/ Бизнес

Повышенные энерготарифы для населения оказались недостижимыми

Почти все регионы решили максимально завысить потолок энергопотребления для граждан
Александр Волобуев
Василий Милькин
Чтобы достичь уровня повышенных энерготарифов, населению в среднем потребуется увеличить объем потребления электроэнергии примерно в 5 раз/ Андрей Гордеев / Ведомости

Из 57 регионов России, внедрявших дифференцированный тариф на электричество для населения, только Калининградская область установила потолок для низкого тарифа, близкий к реальному потреблению. Такие выводы содержатся в исследовании Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости».

На внедрении регионами принципа «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час» настаивали правительство и Минэнерго. Это должно помочь снизить объем перекрестного субсидирования в энергетике, когда промышленность и другие коммерческие потребители доплачивают за заниженные тарифы населения. Также дифференцированные тарифы призваны вытеснить майнеров криптовалюты из жилого сектора на коммерческие контракты с энергетиками. Для этого регионам с 1 января 2024 г. разрешили превышать предельный объем «перекрестки» только в случае постепенного перехода на дифференцированный тариф для граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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