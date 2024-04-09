Повышенные энерготарифы для населения оказались недостижимыми

Повышенные энерготарифы для населения оказались недостижимымиПочти все регионы решили максимально завысить потолок энергопотребления для граждан
Из 57 регионов России, внедрявших дифференцированный тариф на электричество для населения, только Калининградская область установила потолок для низкого тарифа, близкий к реальному потреблению. Такие выводы содержатся в исследовании Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости».
На внедрении регионами принципа «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час» настаивали правительство и Минэнерго. Это должно помочь снизить объем перекрестного субсидирования в энергетике, когда промышленность и другие коммерческие потребители доплачивают за заниженные тарифы населения. Также дифференцированные тарифы призваны вытеснить майнеров криптовалюты из жилого сектора на коммерческие контракты с энергетиками. Для этого регионам с 1 января 2024 г. разрешили превышать предельный объем «перекрестки» только в случае постепенного перехода на дифференцированный тариф для граждан.