Минпромторг предлагает пересмотреть условия выдачи промышленной ипотеки

Минпромторг предлагает пересмотреть условия выдачи промышленной ипотекиЭто сделает программу доступнее для целевой группы инвесторов
Минпромторг прорабатывает изменения условий выдаваемой с 2022 г. промышленной ипотеки совместно с Минфином, Минэкономразвития и банками-участниками. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства.
В частности, речь идет об установлении плавающей льготной ставки для новых заемщиков, в случае если ключевая ставка ЦБ превышает определенное пороговое значение. Также предлагается установить ограничение по объему выручки для новых заемщиков, ввести понятие малой технологической компании и разработать особые условия промипотеки для них, пояснил собеседник. Подробностей в части порогового значения ставки ЦБ, минимального размера выручки заемщика и условий для малых технологических компаний он не раскрыл.
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