Минпромторг предлагает пересмотреть условия выдачи промышленной ипотеки

В частности, речь идет об установлении плавающей льготной ставки для новых заемщиков, в случае если ключевая ставка ЦБ превышает определенное пороговое значение. Также предлагается установить ограничение по объему выручки для новых заемщиков, ввести понятие малой технологической компании и разработать особые условия промипотеки для них, пояснил собеседник. Подробностей в части порогового значения ставки ЦБ, минимального размера выручки заемщика и условий для малых технологических компаний он не раскрыл.