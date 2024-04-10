Продажи электромобилей в России будут расти на 38% ежегодно до 2033 года

Продажи электромобилей в России будут расти на 38% ежегодно до 2033 годаПока уровень развития этого сегмента в нашей стране похож на США, Европу и Китай 7–10 лет назад
Спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Такой прогноз заложен в базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей, подготовленном консалтинговой компанией Strategy Partners. «Ведомости» ознакомились с документом.
В прогнозе речь идет о новой технике – легковых электрокарах, малотоннажных грузовиках на электротяге и подзаряжаемых гибридах. Темпы роста продаж будут максимальными в ближайшие несколько лет, существенно опережая среднегодовую динамику на рассматриваемом периоде, считают аналитики Strategy Partners.
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