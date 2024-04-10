Продажи электромобилей в России будут расти на 38% ежегодно до 2033 года

Спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Такой прогноз заложен в базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей, подготовленном консалтинговой компанией Strategy Partners. «Ведомости» ознакомились с документом.