Большая четверка нефтесервиса увеличила прибыль в России в 1,5 раза

Большая четверка нефтесервиса увеличила прибыль в России в 1,5 разаВ этом году доходы компаний продолжат расти, но маржинальность снизится, ожидают аналитики
Совокупная чистая прибыль бывшей большой четверки нефтесервисных компаний в России в 2023 г. выросла на 54,1% к уровню 2022 г. до 31,4 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировали «Ведомости».
В периметр анализа вошли «Везерфорд» (российская структура американской Weatherford), Технологическая компания Шлюмберже (структура американской SLB, ранее – Schlumberger), а также «Бурсервис» и «Технологии ОФС» (бывшие российские подразделения американских Halliburton и Baker Hughes соответственно).
Российская выручка четырех компаний в прошлом году увеличилась на 37% к 2022 г. до 133,3 млрд руб., но себестоимость продаж также значительно выросла – на 30% до 86,8 млрд руб. Прибыль бывшей «большой четверки» от продаж составила 36 млрд руб. – на 62,5% больше, чем в 2022 г.