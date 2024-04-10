Большая четверка нефтесервиса увеличила прибыль в России в 1,5 раза

Российская выручка четырех компаний в прошлом году увеличилась на 37% к 2022 г. до 133,3 млрд руб., но себестоимость продаж также значительно выросла – на 30% до 86,8 млрд руб. Прибыль бывшей «большой четверки» от продаж составила 36 млрд руб. – на 62,5% больше, чем в 2022 г.