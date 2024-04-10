/ Бизнес

Большая четверка нефтесервиса увеличила прибыль в России в 1,5 раза

В этом году доходы компаний продолжат расти, но маржинальность снизится, ожидают аналитики
Дарья Савенкова
Западные санкции не помешали крупнейшим нефтесервисным компаниям исполнять контракты в России/ Максим Стулов / Ведомости

Совокупная чистая прибыль бывшей большой четверки нефтесервисных компаний в России в 2023 г. выросла на 54,1% к уровню 2022 г. до 31,4 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировали «Ведомости».

В периметр анализа вошли «Везерфорд» (российская структура американской Weatherford), Технологическая компания Шлюмберже (структура американской SLB, ранее – Schlumberger), а также «Бурсервис» и «Технологии ОФС» (бывшие российские подразделения американских Halliburton и Baker Hughes соответственно).

Российская выручка четырех компаний в прошлом году увеличилась на 37% к 2022 г. до 133,3 млрд руб., но себестоимость продаж также значительно выросла – на 30% до 86,8 млрд руб. Прибыль бывшей «большой четверки» от продаж составила 36 млрд руб. – на 62,5% больше, чем в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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