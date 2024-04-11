Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума почти за три года

Минимальные уровни были достигнуты еще во второй декаде марта 2024 г., в апреле падение продолжилось. В начале апреля цена на уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток, по данным ЦЦИ, составляла $95/т. Снижение котировки с начала года составило 6%. Тонна менее калорийного угля, 5500 и 5000 ккал/кг, подешевела на 7% до $86 и на 13% до $67 соответственно.