РЖД приобретает российские компьютеры на 1,5 млрд рублей

РЖД закупит более 9000 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на замену иностранным, чтобы выполнить требование постановления правительства о минимальной доле закупок товаров российского происхождения. Исполнитель должен будет поставить АРМ не позднее 25 ноября 2024 г. Компьютеры предназначены для инфраструктурных и управленческих филиалов компании в Москве, Петербурге, Калининграде, Иркутске, Самаре, Нижнем Новгороде.