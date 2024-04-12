РЖД приобретает российские компьютеры на 1,5 млрд рублей

РЖД приобретает российские компьютеры на 1,5 млрд рублейТак компания планирует соблюсти требование о минимальной доле закупок российского оборудования
РЖД закупит более 9000 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на замену иностранным, чтобы выполнить требование постановления правительства о минимальной доле закупок товаров российского происхождения. Исполнитель должен будет поставить АРМ не позднее 25 ноября 2024 г. Компьютеры предназначены для инфраструктурных и управленческих филиалов компании в Москве, Петербурге, Калининграде, Иркутске, Самаре, Нижнем Новгороде.
В состав закупаемых АРМ должны входить системный блок, монитор, клавиатура и мышь, включенные в реестр Минпромторга, следует из документов РЖД. Согласно техзаданию, на АРМ должны быть предустановлены российская операционная система Astra Linux Special Edition и браузер «Яндекса».
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