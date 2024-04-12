Магазины товаров для ремонта и дома уступают долю рынка в онлайне

Магазины товаров для ремонта и дома уступают долю рынка в онлайнеМультикатегорийные маркетплейсы уже занимают 42% в онлайн-продажах этого ассортимента
Десять крупнейших DIY-сетей (товары для строительства и ремонта, а также категория household – товары для дома) выручили в 2023 г. 1,05 трлн руб. во всех сегментах – розничных, оптовых и корпоративных продаж, подсчитало агентство Infoline. Лидером осталась Leroy Merlin с выручкой 566,8 млрд руб. (без НДС и учета продаж сторонних продавцов в интернет-магазине). С учетом продаж крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет», «Мегамаркет») оборот крупнейших игроков DIY-сегмента составил 1,33 трлн руб.
В онлайне, по расчетам Infoline, картина другая: за год маркетплейсы нарастили свою долю продаж в DIY-сегменте до 41,9%, доля традиционных DIY-сетей в онлайн-продажах составила 43,3%. Доля «Всеинструменты» в онлайн-продажах – 20,3%, «Петровича» – 10,4%, Leroy Merlin – 9,8%, «Сатурна» – 2%, «Бауцентра» – 0,8%. Оборот маркетплейсов в этом году может увеличиться вдвое, прогнозирует генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.