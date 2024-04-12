Магазины товаров для ремонта и дома уступают долю рынка в онлайне

Десять крупнейших DIY-сетей (товары для строительства и ремонта, а также категория household – товары для дома) выручили в 2023 г. 1,05 трлн руб. во всех сегментах – розничных, оптовых и корпоративных продаж, подсчитало агентство Infoline. Лидером осталась Leroy Merlin с выручкой 566,8 млрд руб. (без НДС и учета продаж сторонних продавцов в интернет-магазине). С учетом продаж крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет», «Мегамаркет») оборот крупнейших игроков DIY-сегмента составил 1,33 трлн руб.