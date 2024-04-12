/ Бизнес

Магазины товаров для ремонта и дома уступают долю рынка в онлайне

Мультикатегорийные маркетплейсы уже занимают 42% в онлайн-продажах этого ассортимента
Маргарита Соболь
В 2023 г. маркетплейсы нарастили свою долю продаж в сегменте до 41,9% против доли 43,3% у традиционных DIY-игроков/ Евгений Разумный / Ведомости

Десять крупнейших DIY-сетей (товары для строительства и ремонта, а также категория household – товары для дома) выручили в 2023 г. 1,05 трлн руб. во всех сегментах – розничных, оптовых и корпоративных продаж, подсчитало агентство Infoline. Лидером осталась Leroy Merlin с выручкой 566,8 млрд руб. (без НДС и учета продаж сторонних продавцов в интернет-магазине). С учетом продаж крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет», «Мегамаркет») оборот крупнейших игроков DIY-сегмента составил 1,33 трлн руб.

В онлайне, по расчетам Infoline, картина другая: за год маркетплейсы нарастили свою долю продаж в DIY-сегменте до 41,9%, доля традиционных DIY-сетей в онлайн-продажах составила 43,3%. Доля «Всеинструменты» в онлайн-продажах – 20,3%, «Петровича» – 10,4%, Leroy Merlin – 9,8%, «Сатурна» – 2%, «Бауцентра» – 0,8%. Оборот маркетплейсов в этом году может увеличиться вдвое, прогнозирует генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных