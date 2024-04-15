В РФ впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков

Производство безалкогольных напитков в январе – феврале 2024 г. снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до 112,2 млн дал. Это следует из статистики Росстата, с которой ознакомились «Ведомости». Ранее выпуск этой продукции стабильно рос. За первые два месяца 2019 г. в нашей стране произвели 76,3 млн дал, в 2020 г. – 87,4 млн дал, в 2021 г. – 94,4 млн дал, в 2022 г. – 107 млн дал, в 2023 г. – 115,3 млн дал.