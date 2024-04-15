США запретили ввозить алюминий, медь и никель из России

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения затронут такие крупные площадки, как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME). В пояснениях к решению сказано, что нынешние ограничения не распространяются на банки – посредники по расчетам, связанным с транзакциями с российскими металлами. Также объясняется, что под российским «происхождением» не подразумевается «любая продукция российского происхождения, переработанная в товар иностранного производства». Существующие запасы российских металлов на биржах Великобритании и США продолжат торговаться во избежание нестабильности на рынке.