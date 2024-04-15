/ Бизнес

США запретили ввозить алюминий, медь и никель из России

Вред от новых санкций для российских компаний может быть ограниченным
Роман Романов
Георгий Бичашвили
Ранее и США, и Великобритания уже вводили ограничения на импорт российских алюминия, меди и никеля / Андрей Гордеев / Ведомости

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения затронут такие крупные площадки, как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME). В пояснениях к решению сказано, что нынешние ограничения не распространяются на банки – посредники по расчетам, связанным с транзакциями с российскими металлами. Также объясняется, что под российским «происхождением» не подразумевается «любая продукция российского происхождения, переработанная в товар иностранного производства». Существующие запасы российских металлов на биржах Великобритании и США продолжат торговаться во избежание нестабильности на рынке.

По данным Лондонской биржи металлов, на март 2024 г. доля российского алюминия в запасах составила 91%, меди – 62%, никеля – 36%. Причем доля двух последних металлов увеличилась на 10 и 1% по сравнению с предыдущим месяцем соответственно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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