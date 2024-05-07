Металлолом в России подорожал с начала года еще на 10%Это негативно влияет на ситуацию с ломосбором и стоимость арматуры
Внутренние цены на лом черных металлов – один из основных видов сырья для электросталеплавильных заводов – с начала января по конец апреля выросли в среднем на 5–10% в зависимости от региона. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».
Сильнее всего, как следует из статистики, цены выросли в Уральском федеральном округе (УФО). Лом с поставкой по железной дороге на базисе CPT («перевозка оплачена до») подорожал на 10% до 31 396 руб./т.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам