Металлолом в России подорожал с начала года еще на 10%

Внутренние цены на лом черных металлов – один из основных видов сырья для электросталеплавильных заводов – с начала января по конец апреля выросли в среднем на 5–10% в зависимости от региона. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».