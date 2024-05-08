Аналитики прогнозируют серьезный рост спроса на российский уголь до 2030 года

Аналитики прогнозируют серьезный рост спроса на российский уголь до 2030 годаНо в процессе борьбы за потребителя на мировом рынке придется решить целый комплекс проблем
Спрос на российский уголь за рубежом к 2030 г. вырастет на 38% по сравнению с показателем прошлого года и достигнет 293,9 млн т. Такой прогноз дают аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) в апрельском исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».
В абсолютном выражении сильнее всего спрос на российский уголь вырастет в странах Юго-Восточной и Южной Азии – до 210,1 млн т (+15,5%). На рынки этих регионов, по оценкам ИПЕМ, к 2030 г. будет поставляться более 70% всего экспортируемого из России угля.
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