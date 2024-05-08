Аналитики прогнозируют серьезный рост спроса на российский уголь до 2030 года

В абсолютном выражении сильнее всего спрос на российский уголь вырастет в странах Юго-Восточной и Южной Азии – до 210,1 млн т (+15,5%). На рынки этих регионов, по оценкам ИПЕМ, к 2030 г. будет поставляться более 70% всего экспортируемого из России угля.