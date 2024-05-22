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Инвестиции промышленности в российский софт достигли 4 трлн рублей

Но в некоторых отраслях уровень импортозамещения ПО по-прежнему невысок
Анна Устинова
Кристина Холупова
Мария Арялина
Премьер Михаил Мишустин на форуме в Нижнем Новгороде обрисовал перспективы развития отечественной промышленности/ Максим Стулов / Ведомости

За четыре года вложения компаний всех отрас­лей в цифровые технологии выросли более чем на 80% и превысили 4 трлн руб. Об этом заявил 21 мая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, инвестиции в развитие IT-инфраструк­туры увеличились на треть до 1,5 трлн руб., вложения во внедрение программных продуктов – в 2,5 раза (абсолютные объемы премьер не привел).

Самыми востребованными Мишустин назвал программы по управлению бизнес-процессами и производством, на 2-м месте – системы цифрового проектирования и моделирования. «По поручению президента [России Владимира Путина] надо увеличить темпы инвестиций в них, как вы помните, на уровне как минимум вдвое выше валового внутреннего продукта»,  – заявил глава правительства. По его словам, 80% всех предприятий к концу десяти­летия должны перейти на отечествен­ный софт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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