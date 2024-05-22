Инвестиции промышленности в российский софт достигли 4 трлн рублей

За четыре года вложения компаний всех отрас­лей в цифровые технологии выросли более чем на 80% и превысили 4 трлн руб. Об этом заявил 21 мая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, инвестиции в развитие IT-инфраструк­туры увеличились на треть до 1,5 трлн руб., вложения во внедрение программных продуктов – в 2,5 раза (абсолютные объемы премьер не привел).