Инвестиции промышленности в российский софт достигли 4 трлн рублей

Инвестиции промышленности в российский софт достигли 4 трлн рублейНо в некоторых отраслях уровень импортозамещения ПО по-прежнему невысок
За четыре года вложения компаний всех отраслей в цифровые технологии выросли более чем на 80% и превысили 4 трлн руб. Об этом заявил 21 мая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, инвестиции в развитие IT-инфраструктуры увеличились на треть до 1,5 трлн руб., вложения во внедрение программных продуктов – в 2,5 раза (абсолютные объемы премьер не привел).
Самыми востребованными Мишустин назвал программы по управлению бизнес-процессами и производством, на 2-м месте – системы цифрового проектирования и моделирования. «По поручению президента [России Владимира Путина] надо увеличить темпы инвестиций в них, как вы помните, на уровне как минимум вдвое выше валового внутреннего продукта», – заявил глава правительства. По его словам, 80% всех предприятий к концу десятилетия должны перейти на отечественный софт.