Сеть лабораторий «Лабквест» выходит в новые регионы

Наиболее привлекательными Пикалюк считает «крупные города с населением не менее 300 000 человек»: Мариуполь, Мелитополь, Донецк и Луганск. Сеть планирует запустить в этих регионах франшизу, уточнила топ-менеджер. Биоматериалы для анализа, по ее словам, будут поступать в московскую лабораторию «Лабквеста». Топ-менеджер обещает помощь франчайзи (покупателям франшизы), в частности компания частично компенсирует расходы на логистику и затраты на локальную рекламу.