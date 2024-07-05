Сеть лабораторий «Лабквест» выходит в новые регионы

Сеть лабораторий «Лабквест» выходит в новые регионыКомпания запустит франшизу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Российская сеть медицинских лабораторий «Лабквест» откроет свои пункты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании, и подтвердила ее владелец и гендиректор Дарья Пикалюк.
Наиболее привлекательными Пикалюк считает «крупные города с населением не менее 300 000 человек»: Мариуполь, Мелитополь, Донецк и Луганск. Сеть планирует запустить в этих регионах франшизу, уточнила топ-менеджер. Биоматериалы для анализа, по ее словам, будут поступать в московскую лабораторию «Лабквеста». Топ-менеджер обещает помощь франчайзи (покупателям франшизы), в частности компания частично компенсирует расходы на логистику и затраты на локальную рекламу.
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