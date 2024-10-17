«Яндекс» отбирает работу у дальнобойщиков

«Яндекс» отбирает работу у дальнобойщиковКомпания запустила тестирование беспилотных грузоперевозок по трассе «Дон»
«Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. Первое время они будут доставлять заказы «Яндекс маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон» в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000, уточнил собеседник. «Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения с 2017 г., его автономные автомобили проходят тестирование в Москве, Иннополисе и «Сириусе» (Сочи).
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