«Яндекс» отбирает работу у дальнобойщиков

«Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. Первое время они будут доставлять заказы «Яндекс маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон» в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.