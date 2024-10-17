«Балтика» займется селекцией ячменя

Пивоваренная компания «Балтика» начнет выращивать семена ячменя российской селекции, сообщила «Ведомостям» вице-президент по взаимодействию с госорганами компании Ирина Федорова. По ее словам, сейчас об этом ведутся переговоры с «рядом предприятий» в регионах (их названия она не уточнила).