«Балтика» займется селекцией ячменя

«Балтика» займется селекцией ячменяСейчас для его выращивания российские пивовары закупают семена в недружественных странах
Пивоваренная компания «Балтика» начнет выращивать семена ячменя российской селекции, сообщила «Ведомостям» вице-президент по взаимодействию с госорганами компании Ирина Федорова. По ее словам, сейчас об этом ведутся переговоры с «рядом предприятий» в регионах (их названия она не уточнила).
Первые сорта «Балтика» планирует получить к 2027–2028 гг. Объем производства Федорова оценить затруднилась. Сейчас в РФ нет отечественных семян пивоваренного ячменя, которые бы полностью устраивали пивоваров «с точки зрения технико-технологических характеристик», пояснила она. Воспроизвести характеристики сортов иностранной селекции также пока никто не смог.
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