«Траст» выставил на торги бывший актив банкира Микаила Шишханова

«Траст» выставил на торги бывший актив банкира Микаила ШишхановаСтартовая цена агрокомпании снизилась на 400 млн рублей
Банк непрофильных активов «Траст» 12 ноября повторно выставил на продажу компанию «Трастагро-нива 4», владеющую землями «Ростагро» в Саратовской области, следует из тендерной документации. «Ведомости» ознакомились с материалами аукциона.
Речь идет о бывшем сельскохозяйственном активе банкира Микаила Шишханова. В лот вошли 48 000 га земель сельхозназначения с правом долгосрочной аренды до 2060 г., 65 единиц зданий и сооружений, а также предприятие для приемки, подработки и хранения сельхозпродукции на 30 000 т в Федоровском и Балашовском районах Саратовской области, уточнил «Ведомостям» источник, видевший презентацию для инвесторов.
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