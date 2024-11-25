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«Траст» выставил на торги бывший актив банкира Микаила Шишханова

Стартовая цена агрокомпании снизилась на 400 млн рублей
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Freepik

Банк непрофильных активов «Траст» 12 ноября повторно выставил на продажу компанию «Трастагро-нива 4», владеющую землями «Ростагро» в Саратовской области, следует из тендерной документации. «Ведомости» ознакомились с материалами аукциона.

Речь идет о бывшем сельскохозяйственном активе банкира Микаила Шишханова. В лот вошли 48 000 га земель сельхозназначения с правом долгосрочной аренды до 2060 г., 65 единиц зданий и сооружений, а также предприятие для приемки, подработки и хранения сельхозпродукции на 30 000 т в Федоровском и Балашовском районах Саратовской области, уточнил «Ведомостям» источник, видевший презентацию для инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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