«Траст» выставил на торги бывший актив банкира Микаила Шишханова

Речь идет о бывшем сельскохозяйственном активе банкира Микаила Шишханова. В лот вошли 48 000 га земель сельхозназначения с правом долгосрочной аренды до 2060 г., 65 единиц зданий и сооружений, а также предприятие для приемки, подработки и хранения сельхозпродукции на 30 000 т в Федоровском и Балашовском районах Саратовской области, уточнил «Ведомостям» источник, видевший презентацию для инвесторов.