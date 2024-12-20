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Основателю Wheely Антону Чиркунову не удалось удалить информацию о себе из сети

Английский суд отказал в иске сыну бывшего пермского губернатора, так как не смог установить ответчиков
Лиана Липанова
Григорий Поляковский / Коммерсантъ
Григорий Поляковский / Коммерсантъ

Высокий суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить иск Антона Чиркунова – основателя премиального такси Wheely и сына экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова. «Ведомости» ознакомились с решением суда.

Бизнесмен подал иск в Отделение королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса к неизвестным ответчикам в августе 2024 г. Чиркунов-младший требовал удалить персональные данные и недостоверную информацию из статьи, опубликованной на www.rucriminal.info (проект «Русский криминал») в начале 2021 г. и перепечатанной в июне 2023 г. на сайте Talk Finance Website (www.talk-finance.co.uk). Статья называлась «Освободите Wheely: как бывший губернатор Пермского края Чиркунов подарил своему отпрыску работу мечты» (в английском переводе – Anton Chirkunov, Daria Tarasenkova and Wheely company: an expensive toy for children of oligarchy).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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