Основателю Wheely Антону Чиркунову не удалось удалить информацию о себе из сети

Бизнесмен подал иск в Отделение королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса к неизвестным ответчикам в августе 2024 г. Чиркунов-младший требовал удалить персональные данные и недостоверную информацию из статьи, опубликованной на www.rucriminal.info (проект «Русский криминал») в начале 2021 г. и перепечатанной в июне 2023 г. на сайте Talk Finance Website (www.talk-finance.co.uk). Статья называлась «Освободите Wheely: как бывший губернатор Пермского края Чиркунов подарил своему отпрыску работу мечты» (в английском переводе – Anton Chirkunov, Daria Tarasenkova and Wheely company: an expensive toy for children of oligarchy).