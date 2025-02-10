В Англии принудительно продадут фармацевтические активы «дочки» «Роснано»Это лучше ликвидации для оказавшейся на грани банкротства компании, решил Высокий суд
Активы принадлежащей «Роснано» английской фармкомпании Ascension Healthcare Plc будут принудительно проданы по решению Высокого суда Англии и Уэльса, узнали «Ведомости». В ноябре 2024 г. внешние управляющие Ascension Healthcare обратились в суд, чтобы без разрешения «Роснано» реализовать активы этой компании и еще трех, с которыми она входит в одну Ascension Group, следует из материалов дела. Группа оказалась на грани ликвидации, потому что не могла привлекать внешнее финансирование из-за связей с Россией, но «Роснано» не спешила продавать свою долю.
«Роснано» владеет более чем 50% Ascension Healthcare через свои 100%-ные люксембургские структуры – Fonds Rusnano Capital SA (ответчик по иску управляющих) и RN Consulting SA, но точная доля в судебных материалах не упоминается. Вместе с «дочкой» «Роснано» в Ascension Group входят английские Pro Bono Dio Entrepreneur Ltd, PBB Devices Ltd, Ascension Healthcare Development Ltd, активы которых также продадут с разрешения суда, и еще две компании с Мальты – Cantab Biopharmaceuticals Patents Ltd и Sequeessome Technology Holdings Ltd.