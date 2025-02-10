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В Англии принудительно продадут фармацевтические активы «дочки» «Роснано»

Это лучше ликвидации для оказавшейся на грани банкротства компании, решил Высокий суд
Артем Кульша
Антон Денисов / РИА Новости
Антон Денисов / РИА Новости

Активы принадлежащей «Роснано» английской фармкомпании Ascension Healthcare Plc будут принудительно проданы по решению Высокого суда Англии и Уэльса, узнали «Ведомости». В ноябре 2024 г. внешние управляющие Ascension Healthcare обратились в суд, чтобы без разрешения «Роснано» реализовать активы этой компании и еще трех, с которыми она входит в одну Ascension Group, следует из материалов дела. Группа оказалась на грани ликвидации, потому что не могла привлекать внешнее финансирование из-за связей с Россией, но «Роснано» не спешила продавать свою долю.

«Роснано» владеет более чем 50% Ascension Healthcare через свои 100%-ные люксембургские структуры – Fonds Rusnano Capital SA (ответчик по иску управляющих) и RN Consulting SA, но точная доля в судебных материалах не упоминается. Вместе с «дочкой» «Роснано» в Ascension Group входят английские Pro Bono Dio Entrepreneur Ltd, PBB Devices Ltd, Ascension Healthcare Development Ltd, активы которых также продадут с разрешения суда, и еще две компании с Мальты – Cantab Biopharmaceuticals Patents Ltd и Sequeessome Technology Holdings Ltd.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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