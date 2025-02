В Англии принудительно продадут фармацевтические активы «дочки» «Роснано»

«Роснано» владеет более чем 50% Ascension Healthcare через свои 100%-ные люксембургские структуры – Fonds Rusnano Capital SA (ответчик по иску управляющих) и RN Consulting SA, но точная доля в судебных материалах не упоминается. Вместе с «дочкой» «Роснано» в Ascension Group входят английские Pro Bono Dio Entrepreneur Ltd, PBB Devices Ltd, Ascension Healthcare Development Ltd, активы которых также продадут с разрешения суда, и еще две компании с Мальты – Cantab Biopharmaceuticals Patents Ltd и Sequeessome Technology Holdings Ltd.