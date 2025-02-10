В Англии принудительно продадут фармацевтические активы «дочки» «Роснано»

Активы принадлежащей «Роснано» английской фармкомпании Ascension Healthcare Plc будут принудительно проданы по решению Высокого суда Англии и Уэльса, узнали «Ведомости». В ноябре 2024 г. внешние управляющие Ascension Healthcare обратились в суд, чтобы без разрешения «Роснано» реализовать активы этой компании и еще трех, с которыми она входит в одну Ascension Group, следует из материалов дела. Группа оказалась на грани ликвидации, потому что не могла привлекать внешнее финансирование из-за связей с Россией, но «Роснано» не спешила продавать свою долю.