Эксперты составили рейтинг ценовой доступности платных дорог

Эксперты составили рейтинг ценовой доступности платных дорогСамыми дешевыми для ТС всех категорий стали участки в Псковской области и Краснодарском крае
Стоимость проезда по платным автомобильным дорогам в России варьируется от 2,41 до 226,7 руб. за 1 км в зависимости от категории транспортного средства (ТС), следует из рейтинга ценовой доступности этого вида магистралей, составленного экспертами стратегической группы «Гиперион» (есть у «Ведомостей»). Дешевле всего обойдется проезд для легковушки по участку Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Псковской области. Дороже всего – проезд для фуры или туристического автобуса по мостовому переходу через реку Кама и Буй в Удмуртии.
Первый платный участок автодороги в России появился в 1999 г. – тогда был введен платный проезд на трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Ростовом-на-Дону. Сейчас в стране функционирует 56 платных участков на 25 различных трассах, подсчитали эксперты. В 2025 г. ожидается ввод в эксплуатацию 169 км платных участков.
При этом общая протяженность платных отрезков в России составляет лишь 3872,1 км – это 0,3% от совокупной протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием и почти 2,8% – от общей протяженности опорной сети.
По данным Росстата за 2023 г., протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием составляла свыше 1,12 млн км, а опорной сети автодорог, по данным Минтранса, – 140 500 км. Из них 66 200 км – федерального значения и 74 300 км – регионального или межмуниципального. Такая статистика говорит о большом потенциале появления новых платных участков, считают в «Гиперионе».
В России размер тарифов на конкретной платной дороге устанавливает ее оператор (владелец или уполномоченная компания), но максимальные цены, методику расчета стоимости и способы оплаты утверждает правительство страны. Цена зависит от категорий самой дороги и ТС, дня недели и времени суток, частотности проезда и др. При этом операторы могут вводить собственные градации и системы лояльности.
В рамках исследования эксперты «Гипериона» использовали наиболее распространенный подход к классификации транспортных средств, поделив их на четыре категории:
- I категория – легковые автомобили и мотоциклы;
II категория – легковые и грузовые авто высотой 2–2,6 м с двумя и более осями, а также прицепами высотой свыше 2 м;
III категория – грузовые авто и микроавтобусы высотой более 2,6 м с двумя осями;
IV категория – фуры, туристические автобусы и грузовики высотой более 2,6 м и с тремя и более осями.
Стоимость проезда по платным дорогам зависит от категории ТС: если для легковушек средняя цена за 1 км составляет 11,2 руб., то для фур – почти втрое больше: 32,09 руб. Для ТС I–III категорий 8, 12 и 13 соответственно участков имеют цену более 20 руб./км. Для IV категории проезд уже по 21 участку будет стоить более 20 руб./км. Максимальная плата за 1 км для ТС I и II категорий составляет 120 руб., для III категории – 173,3 руб., а для IV – 226,7 руб.
Эксперты отмечают, что провести разбивку по классам каждой дороги и ее категории для формирования рейтинга затруднительно, поскольку часть из них может одновременно относиться к разным категориям. Кроме того, для большинства водителей важна не категория магистралей, а протяженность маршрута и стоимость проезда.
В целом стоимость проезда по платным дорогам коррелирует с уровнем доходов населения – прежде всего это касается трасс в Москве и Санкт-Петербурге. В топ-5 самых доступных отрезков для всех категорий вошли участки Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Псковской области и с. Павловская – Краснодар в Краснодарском крае. Относительно высокая стоимость в Рязанской области и Удмуртии может быть обусловлена их небольшой протяженностью (0,6 и 15 км соответственно) при высоких затратах на возведение мостовых переходов, отмечают эксперты.
При формировании рейтинга эксперты «Гипериона» учитывали только построенные и действующие платные дороги России, а также базовые цены при наличном расчете, скидки и бонусные программы во внимание не принимались.