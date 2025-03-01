Эксперты составили рейтинг ценовой доступности платных дорог

Стоимость проезда по платным автомобильным дорогам в России варьируется от 2,41 до 226,7 руб. за 1 км в зависимости от категории транспортного средства (ТС), следует из рейтинга ценовой доступности этого вида магистралей, составленного экспертами стратегической группы «Гиперион» (есть у «Ведомостей»). Дешевле всего обойдется проезд для легковушки по участку Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Псковской области. Дороже всего – проезд для фуры или туристического автобуса по мостовому переходу через реку Кама и Буй в Удмуртии.