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Эксперты составили рейтинг ценовой доступности платных дорог

Самыми дешевыми для ТС всех категорий стали участки в Псковской области и Краснодарском крае
Денис Куренев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость проезда по платным автомобильным дорогам в России варьируется от 2,41 до 226,7 руб. за 1 км в зависимости от категории транспортного средства (ТС), следует из рейтинга ценовой доступности этого вида магистралей, составленного экспертами стратегической группы «Гиперион» (есть у «Ведомостей»). Дешевле всего обойдется проезд для легковушки по участку Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Псковской области. Дороже всего – проезд для фуры или туристического автобуса по мостовому переходу через реку Кама и Буй в Удмуртии.

Первый платный участок автодороги в России появился в 1999 г. – тогда был введен платный проезд на трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Ростовом-на-Дону. Сейчас в стране функционирует 56 платных участков на 25 различных трассах, подсчитали эксперты. В 2025 г. ожидается ввод в эксплуатацию 169 км платных участков.

При этом общая протяженность платных отрезков в России составляет лишь 3872,1 км – это 0,3% от совокупной протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием и почти 2,8% – от общей протяженности опорной сети.

Евгений Разумный / Ведомости
Ведомости

По данным Росстата за 2023 г., протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием составляла свыше 1,12 млн км, а опорной сети автодорог, по данным Минтранса, – 140 500 км. Из них 66 200 км – федерального значения и 74 300 км – регионального или межмуниципального. Такая статистика говорит о большом потенциале появления новых платных участков, считают в «Гиперионе».

Евгений Разумный / Ведомости
Ведомости

В России размер тарифов на конкретной платной дороге устанавливает ее оператор (владелец или уполномоченная компания), но максимальные цены, методику расчета стоимости и способы оплаты утверждает правительство страны. Цена зависит от категорий самой дороги и ТС, дня недели и времени суток, частотности проезда и др. При этом операторы могут вводить собственные градации и системы лояльности.

В рамках исследования эксперты «Гипериона» использовали наиболее распространенный подход к классификации транспортных средств, поделив их на четыре категории:

  • I категория – легковые автомобили и мотоциклы;

  • II категория – легковые и грузовые авто высотой 2–2,6 м с двумя и более осями, а также прицепами высотой свыше 2 м;

  • III категория – грузовые авто и микроавтобусы высотой более 2,6 м с двумя осями;

  • IV категория – фуры, туристические автобусы и грузовики высотой более 2,6 м и с тремя и более осями.

Евгений Разумный / Ведомости
Ведомости

Стоимость проезда по платным дорогам зависит от категории ТС: если для легковушек средняя цена за 1 км составляет 11,2 руб., то для фур – почти втрое больше: 32,09 руб. Для ТС I–III категорий 8, 12 и 13 соответственно участков имеют цену более 20 руб./км. Для IV категории проезд уже по 21 участку будет стоить более 20 руб./км. Максимальная плата за 1 км для ТС I и II категорий составляет 120 руб., для III категории – 173,3 руб., а для IV – 226,7 руб.

Эксперты отмечают, что провести разбивку по классам каждой дороги и ее категории для формирования рейтинга затруднительно, поскольку часть из них может одновременно относиться к разным категориям. Кроме того, для большинства водителей важна не категория магистралей, а протяженность маршрута и стоимость проезда.

В целом стоимость проезда по платным дорогам коррелирует с уровнем доходов населения – прежде всего это касается трасс в Москве и Санкт-Петербурге. В топ-5 самых доступных отрезков для всех категорий вошли участки Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Псковской области и с. Павловская – Краснодар в Краснодарском крае. Относительно высокая стоимость в Рязанской области и Удмуртии может быть обусловлена их небольшой протяженностью (0,6 и 15 км соответственно) при высоких затратах на возведение мостовых переходов, отмечают эксперты.

При формировании рейтинга эксперты «Гипериона» учитывали только построенные и действующие платные дороги России, а также базовые цены при наличном расчете, скидки и бонусные программы во внимание не принимались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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