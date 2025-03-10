Россия продемонстрирует символический рост добычи платины в 2025 году

Спрос в ювелирном секторе увеличится в 2025 г. на 2% – до 2 млн унций (впервые с 2019 г.). Это станет возможным за счет роста производства изделий из платины в Китае на 5%, Индии – на 7% и Северной Америке – на 2%, следует из обзора. В «свадебном» сегменте меняются предпочтения из-за высоких цен на золотые украшения, объясняют аналитики. Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота на 12% до конца 2025 г. до $3300 за унцию. Для сравнения: Лондонская ассоциация драгметаллов считает, что унция платины будет стоить $1100 (+5%), т. е. втрое дешевле.