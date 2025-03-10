Россия продемонстрирует символический рост добычи платины в 2025 году

Россия продемонстрирует символический рост добычи платины в 2025 годуОбщемировое производство этого драгметалла будет снижаться
Россия в 2025 г. станет единственным крупным производителем платины в мире, который увеличит добычу этого драгоценного металла – хоть и на символический 1%. Такой прогноз дает Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Производство в нашей стране, как ожидают аналитики WPIC, составит 686 000 унций.
Мировая добыча платины в этом году ожидается на уровне 5,5 млн унций – на 5% меньше, чем в 2024 г. Большая часть добычи придется на макрорегион Южная Африка – 3,9 млн унций, что на 6% меньше прошлогоднего. Страны Северной Америки в 2025 г. снизят выпуск этого металла на 15% до 216 000 унций, прогнозируют аналитики WPIC. Все остальные государства, по их оценкам, произведут около 191 000 унций, что соответствует показателю прошлого года.
Отдельно данные по объемам добычи приводятся только по России и Зимбабве. Объемы последней не включены в данные по Южной Африке. Зимбабве, по прогнозам WPIC, сохранит показатели на уровне 2024 г. – 514 000 унций.
При этом еще почти 1,5 млн унций платины поступят на мировой рынок в этом году со вторичной переработки. Это на 1% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные WPIC. Наибольший вклад в этот сегмент вносят переработанные автомобильные катализаторы. В 2025 г. на них придется 1,13 млн унций. Таким образом, общий объем поставки платины на мировой рынок в текущем году составит немногим более 7 млн унций (-4% г/г).
Платина – один из самых редких металлов в мире. Он устойчив к коррозии, имеет высокую температуру плавления и используется в качестве катализатора в химии. Мировой спрос на этот драгметалл в 2025 г., по оценке организации, сократится на 5% до 7,85 млн унций. Ожидаемое снижение в WPIC объясняют сложной ситуацией в мировой экономике и началом тарифных войн.
Автопром снизит потребление платины на 1% до 3,1 млн унций. Динамику определит снижение доли дизельных автомобилей в Европе и сокращение производства грузовиков в Северной Америке, пишут аналитики WPIC. По оценкам Альфа-банка, на производство дизельных двигателей приходится до трети потребления платины в мире.
В остальных отраслях промышленности потребление снизится на 14% до 2,15 млн унций. Особенно сильным падение будет в производстве стекла (-58%) и химической промышленности (-5%), что связано с замедлением ввода новых мощностей в Китае. В то же время, по данным WPIC, спрос на платину в нефтяной промышленности вырастет на 30%, достигнув 205 000 унций – максимума за пять лет.
Спрос в ювелирном секторе увеличится в 2025 г. на 2% – до 2 млн унций (впервые с 2019 г.). Это станет возможным за счет роста производства изделий из платины в Китае на 5%, Индии – на 7% и Северной Америке – на 2%, следует из обзора. В «свадебном» сегменте меняются предпочтения из-за высоких цен на золотые украшения, объясняют аналитики. Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота на 12% до конца 2025 г. до $3300 за унцию. Для сравнения: Лондонская ассоциация драгметаллов считает, что унция платины будет стоить $1100 (+5%), т. е. втрое дешевле.
Инвестиционный спрос на платину снизится на 14% до 606 000 унций. Монеты и слитки из платины теряют популярность – покупки инвесторами упадут на 7% главным образом из-за распродаж в Японии, следует из данных WPIC. При этом в Северной Америке ожидается восстановление спроса, а в Европе – рост интереса к драгоценным металлам на фоне снижения ставок центральных банков. В то же время инвестфонды могут увеличить запасы платины на 60% за счет разницы цен с золотом, полагают аналитики.
В своем обзоре WPIC пересмотрел прогноз мирового дефицита платины в худшую сторону. В 2025 г. показатель достигнет 848 000 унций – на 36% больше предыдущих оценок. Основная причина, по мнению организации, – сокращение объемов вторичной переработки. После значительного дефицита в 2023–2024 гг. мировые запасы металла продолжат снижаться и к концу года упадут до 2,5 млн унций, что равносильно менее чем четырем месяцам потребления.
Крупнейший производитель платины в России – «Норникель». По данным Минприроды, на него приходится более 90% добычи этого драгметалла в стране. Компания в 2024 г. увеличила добычу платины на 0,5% до 667 000 унций. План по выпуску на этот год составляет от 662 000 до 675 000 унций, сообщала компания. В структуре выручки «Норникеля» за 2021 г. (последние доступные данные) на платину пришлось 4%, или $366 млн.
«Норникель» продолжает испытывать сложности с закупками западного оборудования и материалов после ухода иностранных поставщиков, а также с доступом к международным рынкам капитала, говорится в обзоре WPIC.
Проблемы с поставками оборудования также стали причиной переноса сроков запуска крупного проекта по добыче платины в России – освоения Черногорского месторождения, лицензия на которое принадлежит «Русской платине». Компании приходится замещать импортную технику продукцией «Уралмаша», БелАЗа и другими наименованиями из дружественных стран, объяснял совладелец «Русской платины» Муса Бажаев в 2024 г. в интервью «Интерфаксу». В итоге запуск проекта состоится на год позже запланированного – в 2025 г., отмечал он.
«Ведомости» направили вопросы в «Норникель» и «Русскую платину».
Снижение стимулирования перехода на электромобили в разных странах возродит интерес к бензиновым и дизельным авто, что потребует роста поставок платины для этой индустрии, говорит главный стратег инвестиционной компании «Вектор капитал» Максим Худалов. Он допускает, что российский металл может вернуться на европейские рынки через трейдеров. По оценке аналитика, стоимость платины может вырасти до $1300–1500 за унцию к концу года на фоне роста интереса потребителей к машинам на традиционных видах топлива.