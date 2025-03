MrBeast и его фиолетовая корова

Со стороны может показаться, что топ-блогеры ведут шикарную беззаботную жизнь. MrBeast уверяет, что это не так. «Обычный человек не захочет жить так, как я. Он был бы несчастен, потому что все время приходится работать, – рассказал Дональдсон в подкасте The Diary Of A CEO with Steven Bartlett. – Бывают моменты, когда я думаю: проклятье, я так хочу поиграть в эту стратегическую игру! Потом смотрю в ежедневник и понимаю, что свободное время у меня найдется через четыре дня. И это еще не точно. <...> Порой я чувствую себя как животное в зоопарке, у меня нет свободы воли, я как маленький робот для своего бизнеса».