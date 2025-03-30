MrBeast и его фиолетовая корова

Еще одна «фишка» Дональдсона – огромные деньги и ценные подарки, которые он вручает героям своих роликов. Началось с того, что в июне 2017 г. Джимми уговорил одну из компаний дать ему $10 000 и пожертвовал их бездомному, сняв об этом ролик. Спонсор поначалу хотел ограничиться $5000, но MrBeast был непреклонен: круглая сумма лучше смотрится в названии ролика. С тех пор он в своих видео дарит участникам деньги, машины, целые дома и не только. MrBeast профинансировал операцию по удалению катаракты и восстановлению зрения для 1000 человек из США, Бразилии, Вьетнама, Гондураса и других стран. Закупил протезы для 2000 человек с ампутированными конечностями. Собрал $20 млн пожертвований, чтобы посадить 20 млн деревьев. Главным в таких роликах была ошеломляющая цифра в заголовке – один из способов успешного кликбейта. А еще в краудфандинге участвовали предприниматели Илон Маск, Джек Дорси, компании Verizon, Discovery и многие другие. И, конечно, жертвователи смотрели видео и делились им с друзьями.