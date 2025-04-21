Спрос на нефть в мире может снизиться из-за пошлин Трампа

Спрос на нефть в мире может снизиться из-за пошлин ТрампаНо интерес к сырью из России сохранится за счет его высокой конкурентоспособности
Протекционистская экономическая политика США и вызванные ею ответные меры других государств могут привести к снижению спроса на нефть в мире впервые с 2020 г. О этом говорится в обзоре компании «Эйлер. Аналитически технологии» (есть у «Ведомостей»).
В обзоре отмечается, что введение импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа окажет негативное влияние на мировой ВВП и на рынки сырьевых товаров, в том числе на глобальный спрос на нефть.
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