20-летний спор структуры «Русала» с таджикским заводом пошел на новый круг«Талко» сначала пошла на мировую, но потом перестала платить по долгам
Многолетний и многомиллионный спор государственной Таджикской алюминиевой компании («Талко») со структурой «Русала» – Hamer Investing (BVI) – пошел на новый круг. За 12 лет после поражения в арбитраже и за восемь после заключения мирового соглашения «Талко» так и не расплатилась с правопреемником долга перед Hamer, узнали «Ведомости» из материалов судов Сингапура и Нью-Йорка.
Спор между Hamer и «Талко» касается двух бартерных соглашений, по которым «дочка» «Русала» поставляла сырье в обмен на готовый алюминий. Таджикская компания расторгла контракты в 2004 г. после того, как ее руководитель Абдукодир Эрматов был обвинен в коррупции. «Талко» настаивала, что из-за взяточничества недействительны и соглашения, якобы заключенные по заниженным ценам. «Талко» и Hamer начали арбитражный спор в Торговой палате Цюриха в 2005 г. Разбирательство закончилось лишь в 2013 г. победой структуры «Русала», которой присудили больше $127 млн плюс проценты. На 30 апреля этого года сумма выросла до $316 млн, следует из материалов дел.