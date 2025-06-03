20-летний спор структуры «Русала» с таджикским заводом пошел на новый круг

Спор между Hamer и «Талко» касается двух бартерных соглашений, по которым «дочка» «Русала» поставляла сырье в обмен на готовый алюминий. Таджикская компания расторгла контракты в 2004 г. после того, как ее руководитель Абдукодир Эрматов был обвинен в коррупции. «Талко» настаивала, что из-за взяточничества недействительны и соглашения, якобы заключенные по заниженным ценам. «Талко» и Hamer начали арбитражный спор в Торговой палате Цюриха в 2005 г. Разбирательство закончилось лишь в 2013 г. победой структуры «Русала», которой присудили больше $127 млн плюс проценты. На 30 апреля этого года сумма выросла до $316 млн, следует из материалов дел.