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20-летний спор структуры «Русала» с таджикским заводом пошел на новый круг

«Талко» сначала пошла на мировую, но потом перестала платить по долгам
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Многолетний и многомиллионный спор государственной Таджикской алюминиевой компании («Талко») со структурой «Русала» – Hamer Investing (BVI) – пошел на новый круг. За 12 лет после поражения в арбитраже и за восемь после заключения мирового соглашения «Талко» так и не расплатилась с правопреемником долга перед Hamer, узнали «Ведомости» из материалов судов Сингапура и Нью-Йорка.

Спор между Hamer и «Талко» касается двух бартерных соглашений, по которым «дочка» «Русала» поставляла сырье в обмен на готовый алюминий. Таджикская компания расторгла контракты в 2004 г. после того, как ее руководитель Абдукодир Эрматов был обвинен в коррупции. «Талко» настаивала, что из-за взяточничества недействительны и соглашения, якобы заключенные по заниженным ценам. «Талко» и Hamer начали арбитражный спор в Торговой палате Цюриха в 2005 г. Разбирательство закончилось лишь в 2013 г. победой структуры «Русала», которой присудили больше $127 млн плюс проценты. На 30 апреля этого года сумма выросла до $316 млн, следует из материалов дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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