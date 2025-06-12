Как устроен бизнес с Северной Кореей

Как устроен бизнес с Северной КореейТорговля с Россией оживляется, но имеет свои особенности
Торговля между Россией и КНДР оживляется по мере того, как страны налаживают новые логистические маршруты, но бизнес с Северной Кореей имеет свои особенности, связанные с платежами и деловым общением. Об этом рассказали участники круглого стола Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) «Северная Корея: закрытый рынок – открытые возможности», передает корреспондент «Ведомостей».
В КНДР коммунистическая модель экономики, поэтому предпринимательство запрещено, на практике весь бизнес там просто государственный, заметил председатель комитета АЭИ по международной логистике, гендиректор «Политэка» Евгений Никифоров. «Так или иначе торговля идет», – констатировал он.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам