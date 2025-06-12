Как устроен бизнес с Северной Кореей

Торговля между Россией и КНДР оживляется по мере того, как страны налаживают новые логистические маршруты, но бизнес с Северной Кореей имеет свои особенности, связанные с платежами и деловым общением. Об этом рассказали участники круглого стола Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) «Северная Корея: закрытый рынок – открытые возможности», передает корреспондент «Ведомостей».