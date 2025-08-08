Газета
Главная / Бизнес /

Развитие портов Мурманска могут отложить до появления грузовой базы

Текущих мощностей региона с запасом хватает для обслуживания предъявляемых грузов
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство предлагает отложить трехкратное увеличение мощностей терминалов Мурманского транспортного узла (МТУ) до подтверждения наличия грузовой базы на этом направлении. Об этом говорится в письме вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 30 июля 2025 г. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Источник в правительстве подтвердил отправку письма.

Представить предложения по не менее чем трехкратному увеличению мощностей терминалов МТУ и развитию провозной способности ближних и дальних железнодорожных подходов к порту Мурманска президент поручил по итогам поездки в регион 27 марта. В ходе поездки Путин среди прочего принял участие в церемонии отгрузки первой партии угля с нового морского терминала «Лавна», который входит в МТУ.

