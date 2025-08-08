Развитие портов Мурманска могут отложить до появления грузовой базы

Представить предложения по не менее чем трехкратному увеличению мощностей терминалов МТУ и развитию провозной способности ближних и дальних железнодорожных подходов к порту Мурманска президент поручил по итогам поездки в регион 27 марта. В ходе поездки Путин среди прочего принял участие в церемонии отгрузки первой партии угля с нового морского терминала «Лавна», который входит в МТУ.