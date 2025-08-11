Поставки российской дорожной техники на внутренний рынок упали на 45%

Затоваренность складов особенно ощущается по экскаваторам и погрузчикам, где доминирует китайская продукция, уточняют в «Росспецмаше». По оценке ассоциации, запасы импортеров в РФ по некоторым видам техники достигли объемов, на реализацию которых потребуется год и более. Масштабная господдержка компаний из КНР позволяет им предлагать потребителю более низкие цены, которые зачастую могут находиться на грани рентабельности или даже за ее гранью, также подчеркивается в сообщении.