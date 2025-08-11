Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Поставки российской дорожной техники на внутренний рынок упали на 45%

При высокой ключевой ставке российским заказчикам не до обновления парков
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Отечественные производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в январе – июне 2025 г. снизили отгрузки на внутренний рынок на 45% в годовом выражении до 21,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Росспецмаш», которая объединяет крупнейшие предприятия отрасли.

Ассоциация фиксирует снижение отгрузок и в штуках по большинству наименований техники. Больше других за шесть месяцев этого года сократились поставки телескопических погрузчиков – на 86%, катков – на 78% и кранов-трубоукладчиков – на 69%. В 1,5 раза сократились продажи автокранов, фронтальных погрузчиков, автогрейдеров и гусеничных бульдозеров. Отгрузка мини-погрузчиков снизилась на 18%, экскаваторов-погрузчиков – на 10%, экскаваторов – на 1%. Рост отгрузок в отчетном периоде «Росспецмаш» отмечает по кранам-манипуляторам – на 44%. Абсолютные цифры ассоциация не приводит.

В июне 2025 г. поставки российской ДСТ на внутренний рынок сократились на 63% в годовом выражении до 2,7 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше».

Снижение инвестиционной активности машиностроителей и заказчиков ДСТ ассоциация связывает среди прочего с высокой ключевой ставкой Центробанка. Она была на уровне 21% с начала года до июня 2025 г., затем была снижена до 20% и в конце июля – до 18%. Предприятия ищут возможности сохранить свои коллективы и компетенции на фоне роста запасов техники на складах у дилеров и на заводах, отмечают в «Росспецмаше».

Затоваренность складов особенно ощущается по экскаваторам и погрузчикам, где доминирует китайская продукция, уточняют в «Росспецмаше». По оценке ассоциации, запасы импортеров в РФ по некоторым видам техники достигли объемов, на реализацию которых потребуется год и более. Масштабная господдержка компаний из КНР позволяет им предлагать потребителю более низкие цены, которые зачастую могут находиться на грани рентабельности или даже за ее гранью, также подчеркивается в сообщении.

В связи с этим «Росспецмаш» в очередной раз отмечает необходимость финансовой поддержки основных потребителей техники – строительной и добывающей отраслей, а также жилищно-коммунального хозяйства за счет льготных кредитов, налоговых послаблений и предоплаты по госконтрактам.

Российское машиностроение, связанное с выпуском дорожно-строительной техники, находится в глубокой депрессии, констатирует гендиректор ассоциации «Спецавтопром» (входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную технику и ДСТ) Денис Кудрявцев. Рынок госзаказа в первом полугодии 2025 г. продолжил сокращаться – подрядчики работали по контрактам, заключенным в ценах 2024 г., но столкнулись с ростом стоимости материалов и топлива. Это привело к росту операционных расходов и сокращению бюджетов на обновление парка, поясняет он.

Коммерческие же отгрузки на внутренний рынок падают из-за высокой ставки лизинга, которая может составлять 30–35% годовых, продолжает Кудрявцев. Площадки лизинговых компаний переполнены техникой, изъятой или возвращенной лизингополучателями, которую они стараются продать в первую очередь, добавляет эксперт.

Итоги 2025 г. для отечественных производителей ДСТ будут «однозначно хуже», чем в 2024 г., считает гендиректор «Спецавтопрома». По его оценке, ситуация может постепенно измениться в лучшую сторону при снижении ключевой ставки до 12–14%, что может произойти только в конце 2025 г. – начале 2026 г.

Вероятно, к концу 2025 г. отгрузки российской ДСТ на внутренний рынок сократятся на 30–35% по сравнению с 2024 г., полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Признаки оживления в секторе жилищного строительства пока недостаточны, а пик бюджетного финансирования крупных инфраструктурных проектов придется на 2027–2028 гг., поясняет он. В связи с этим доля российских предприятий, скорее всего, будет снижаться, продолжает Бабанский. «Мы фиксируем массовый завоз техники китайских производителей, при этом российские машиностроители не могут себе позволить работать на склад», – уточняет эксперт.

В 2024 г. продажи российской ДСТ в деньгах снизились почти на 11% до 74,7 млрд руб., следует из данных «Росспецмаша».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных