Поставки российской дорожной техники на внутренний рынок упали на 45%При высокой ключевой ставке российским заказчикам не до обновления парков
Отечественные производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в январе – июне 2025 г. снизили отгрузки на внутренний рынок на 45% в годовом выражении до 21,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Росспецмаш», которая объединяет крупнейшие предприятия отрасли.
Ассоциация фиксирует снижение отгрузок и в штуках по большинству наименований техники. Больше других за шесть месяцев этого года сократились поставки телескопических погрузчиков – на 86%, катков – на 78% и кранов-трубоукладчиков – на 69%. В 1,5 раза сократились продажи автокранов, фронтальных погрузчиков, автогрейдеров и гусеничных бульдозеров. Отгрузка мини-погрузчиков снизилась на 18%, экскаваторов-погрузчиков – на 10%, экскаваторов – на 1%. Рост отгрузок в отчетном периоде «Росспецмаш» отмечает по кранам-манипуляторам – на 44%. Абсолютные цифры ассоциация не приводит.
В июне 2025 г. поставки российской ДСТ на внутренний рынок сократились на 63% в годовом выражении до 2,7 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше».
Снижение инвестиционной активности машиностроителей и заказчиков ДСТ ассоциация связывает среди прочего с высокой ключевой ставкой Центробанка. Она была на уровне 21% с начала года до июня 2025 г., затем была снижена до 20% и в конце июля – до 18%. Предприятия ищут возможности сохранить свои коллективы и компетенции на фоне роста запасов техники на складах у дилеров и на заводах, отмечают в «Росспецмаше».
Затоваренность складов особенно ощущается по экскаваторам и погрузчикам, где доминирует китайская продукция, уточняют в «Росспецмаше». По оценке ассоциации, запасы импортеров в РФ по некоторым видам техники достигли объемов, на реализацию которых потребуется год и более. Масштабная господдержка компаний из КНР позволяет им предлагать потребителю более низкие цены, которые зачастую могут находиться на грани рентабельности или даже за ее гранью, также подчеркивается в сообщении.
В связи с этим «Росспецмаш» в очередной раз отмечает необходимость финансовой поддержки основных потребителей техники – строительной и добывающей отраслей, а также жилищно-коммунального хозяйства за счет льготных кредитов, налоговых послаблений и предоплаты по госконтрактам.
Российское машиностроение, связанное с выпуском дорожно-строительной техники, находится в глубокой депрессии, констатирует гендиректор ассоциации «Спецавтопром» (входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную технику и ДСТ) Денис Кудрявцев. Рынок госзаказа в первом полугодии 2025 г. продолжил сокращаться – подрядчики работали по контрактам, заключенным в ценах 2024 г., но столкнулись с ростом стоимости материалов и топлива. Это привело к росту операционных расходов и сокращению бюджетов на обновление парка, поясняет он.
Коммерческие же отгрузки на внутренний рынок падают из-за высокой ставки лизинга, которая может составлять 30–35% годовых, продолжает Кудрявцев. Площадки лизинговых компаний переполнены техникой, изъятой или возвращенной лизингополучателями, которую они стараются продать в первую очередь, добавляет эксперт.
Итоги 2025 г. для отечественных производителей ДСТ будут «однозначно хуже», чем в 2024 г., считает гендиректор «Спецавтопрома». По его оценке, ситуация может постепенно измениться в лучшую сторону при снижении ключевой ставки до 12–14%, что может произойти только в конце 2025 г. – начале 2026 г.
Вероятно, к концу 2025 г. отгрузки российской ДСТ на внутренний рынок сократятся на 30–35% по сравнению с 2024 г., полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Признаки оживления в секторе жилищного строительства пока недостаточны, а пик бюджетного финансирования крупных инфраструктурных проектов придется на 2027–2028 гг., поясняет он. В связи с этим доля российских предприятий, скорее всего, будет снижаться, продолжает Бабанский. «Мы фиксируем массовый завоз техники китайских производителей, при этом российские машиностроители не могут себе позволить работать на склад», – уточняет эксперт.
В 2024 г. продажи российской ДСТ в деньгах снизились почти на 11% до 74,7 млрд руб., следует из данных «Росспецмаша».