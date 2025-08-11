«Что будет через 5-7 лет»: как начинают строить АЭС в Казахстане

«Как распался Союз, денег и работы не было. Балхаш в 1990-е гг. кормил, как во время голода и войны, – возили рыбу вплоть до Киргизии. Если не сами – меняли у закупщиков на товары, бартером», – рассказывает бывшая учительница. Она поясняет, что и возили свежую, и коптили. «Сейчас люди тут более или менее живут, но работы в поселке на всех все равно нет – едут и в Алма-Ату, в соседний относительно благополучный Приозерск (рядом с бывшим ЗАТО Россия до сих пор арендует полигон для испытаний ракет. – «Ведомости») и на север – вплоть до России», – говорит она.