«Что будет через 5-7 лет»: как начинают строить АЭС в Казахстане

«Что будет через 5-7 лет»: как начинают строить АЭС в КазахстанеЧто принесет стройка пустеющему поселку Улькен и озеру Балхаш
«Росатом» совместно с казахстанским атомным агентством 8 августа дал старт изыскательным работам на площадке первой АЭС Казахстана. Они продлятся около 18 месяцев. Полный срок монтажа станции составит примерно 11 лет.
АЭС разместится на привлекательной с советских времен индустриальной площадке, у поселка Улькен. Все проекты, запускавшиеся с 1980-х гг., там так и не реализовались. Городок на полупустынном берегу огромного, крупнейшего в Центральной Азии озера Балхаш стал почти «призраком». От населения города – спутника строившейся тогда советской Южно-Казахстанской ГРЭС осталась четверть: людей кормит озеро и мелкие промыслы.
«Здесь будет город-сад»
Присутствовавший на церемонии начала разведочных работ 8 августа гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, стоя на возведенной возле будущей стройки сцене, был оптимистичен: «Смотря на эти бескрайние степи, на прекрасное озеро Балхаш, воображение рисует, что здесь будет лет через 5–7». «Я уверен, что это будет не просто самый современный, самый безопасный промышленный объект. Я думаю, что это будет прекрасный город. Город-сад, в который захочется приехать <...> Сама атомная электростанция – это несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест, а инфраструктура требует в 10 раз больше», – заверил Лихачев.
Ему вторили в видеообращениях жители городов-спутников, которые строил и строит «Росатом» возле АЭС в Белоруссии, Турции и других странах. Они пожелали тем, кто приедет работать на будущей станции, воспользоваться благами проекта. Замглавы атомного агентства Казахстана Асет Махамбетов, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что непосредственно на пике стройки будет требоваться «до 10 000 специалистов». А во время эксплуатации только непосредственно двух энергоблоков станции потребуется около 2000 специалистов-атомщиков.
Лихачев напомнил, что именно в Казахстане, в Актау, в советские времена был построен уникальный промышленный реактор БН-350. Он снабжал энергией, теплом и водой город на берегу Каспия, бывший в СССР «одним из самых привлекательных мест для работы атомщиков»: «Я уверен, такая же судьба ждет и Улькен». Один из участников церемонии, наблюдая полупустынный пейзаж вокруг, вслух задался вопросом: «Тяжело, наверное, будет сюда, в такое место соблазнить приехать специалистов, да еще с семьями».
По словам редактора отраслевого портала Atominfo Александра Уварова, судя по опыту сопоставимой по мощности и размеру БелАЭС, в городе при станции должно жить около 15 000 человек: «По возрастной структуре на первых порах он сильно помолодеет. В атомной энергетике популярны династии, а с учетом длительного жизненного цикла АЭС работать на ней станут даже не внуки, а правнуки первопроходцев».
На игровых площадках в Улькене слышны детские голоса. Но останутся ли эти дети тут, зависит от работодателя и инфраструктуры. Уваров напоминает, что станция перейдет после постройки во владение Казахстана, основная социальная ответственность будет на заказчике и получателе прибыли от энергии: «Росатом», скорее всего, как минимум будет предлагать казахстанской стороне наработки по строительству».
Пока – «город-призрак»
Улькен по-казахски «большой». Но он не соответствует названию и на «город-сад» тоже не похож. Сейчас это «остров» из пары десятков выгоревших на солнце и полупустых многоэтажек в степи, у берега пресной части озера Балхаш.
Люди со всего СССР приехали сюда на стройку Южно-Казахстанской ГРЭС и будущего ее города-спутника в конце 1970-х гг. Официально рабочий поселок был образован в 1984 г., тогда хотели застроить весь вдающийся в Балхаш полуостров. Место удобное – рядом и шоссе из Алма-Аты, и электрифицированная железная дорога. Недалеко карьер и бетонный завод.
На стройке ГРЭС и поселка на пике было занято до 10 000 человек. В уже построенных многоэтажных домах к 1991 г. жило около 4000 человек. С распадом СССР строительство ГРЭС приостановили. Рядом сейчас работает лишь распределительная станция, к которой по полупустыне идет огромная ЛЭП. Улькен стал без станции «вдовцом». Многие уехали. Большая часть из 24 многоэтажек заселена лишь частично. Шесть – полностью пустые, с зияющими без стекол глазницами окон. По переписи 2009 г. тут 1682 человека. В 2013 г. Улькен «разжаловали» из поселка городского типа в село.
Как говорит приглашенная на церемонию бывшая учительница, жительница Улькена казашка Фарида, сейчас «вместе с детьми» в селе 1470 человек. «Казахов и русских примерно поровну, как при Союзе», – кивает, подтверждая ее слова своим присутствием, русская жительница Улькена, подруга Фариды – пенсионерка Анна. По ее словам, она приехала сюда в 1983 г. Тогда на стройке было особое снабжение, а учителям из Алма-Атинской области раздавали квартиры в будущем поселке – спутнике ГРЭС. Сейчас в школе, рассчитанной на 1500 детей, учится лишь 250.
«Как распался Союз, денег и работы не было. Балхаш в 1990-е гг. кормил, как во время голода и войны, – возили рыбу вплоть до Киргизии. Если не сами – меняли у закупщиков на товары, бартером», – рассказывает бывшая учительница. Она поясняет, что и возили свежую, и коптили. «Сейчас люди тут более или менее живут, но работы в поселке на всех все равно нет – едут и в Алма-Ату, в соседний относительно благополучный Приозерск (рядом с бывшим ЗАТО Россия до сих пор арендует полигон для испытаний ракет. – «Ведомости») и на север – вплоть до России», – говорит она.
«Хоть бы что-то построили»
Все эти годы на перспективной площадке рассчитывали запустить другие проекты, хотя и безуспешно. В конце 1990-х гг. впервые заговорили о строительстве АЭС. Тем более что похожая попытка перепрофилировать площадку ГРЭС для атомной станции имела место в Чигирине, на Украине (там тоже был возведен ныне «призрачный» город-спутник Орбита). В 2000-е гг. речь зашла уже о тепловой электростанции рядом с Улькеном – Балхашской ТЭС. В 2013–2016 гг. велись работы по подготовке строительства, завезли стройматериалы, но затем стройку свернули.
Вновь об энергостанции заговорили в 2012 г. Тогда с корейской Samsung Engineering был подписан договор о строительстве первого модуля ТЭС на том же самом месте. Но потом строительство законсервировали. О нескольких попытках возвести здесь энергетические станции с 1980-х по 2010-е гг. напоминают полузатопленные котлованы с бетонированными сваями и торчащими сетками арматур.
По словам бывшей учительницы из Улькена, безжизненные белые домики из быстровозводимых конструкций с синими крышами недалеко от котлованов разных лет также наследие попытки Кореи начать работать здесь. «Хоть бы уже что-то построили», – говорит Фарида. Ее подруга Анна жалуется, что во всех попытках построить энергообъекты улькенцы участия принять не успели – начатые было стройки быстро сворачивались: «Лишь бы работа и медицина появились. За многим необходимым приходится ездить в Приозерск и даже Алма-Ату, а это почти 400 км».
По словам Уварова, вне зависимости от степени прямого участия в социальной сфере Улькена косвенный социальный эффект АЭС от «Росатома» все равно создаст: уровень жизни в поселке благодаря станции однозначно вырастет, считает эксперт: «Опыт БелАЭС показывает, что рабочее место на АЭС создает пять или более в городке. Островец по уровню средней зарплаты обогнал даже Минск».
Выступая на церемонии запуска изыскательных работ, председатель атомного агентства Казахстана Алмасадам Саткалиев напомнил, что вопрос АЭС в стране получил «широкую общественную поддержку» – более 71% населения страны в 2024 г. выступило за инициативу на республиканском референдуме. «Особенно показателен пример поселка Улькен, где приняло участие 97% жителей и более 90% высказались «за», – говорит он.
Лихачев, в свою очередь, назвал результаты голосования жителей Улькена на референдуме «фактически кредитом доверия, который нам еще предстоит оправдать в течение многих десятилетий». Жительница Анна подтверждает, что среди местных не знает никого, кто бы был против стройки АЭС. По ее словам, протестовавшие в Улькене в 2023 г. экоактивисты никогда постоянно там не проживали.
«Их, конечно, понять можно. В Казахстане был Семипалатинск, страх радиации и аварий. Но это их мнение, а они тут все эти годы не жили», – сказала она.
Воды Балхаша
Балхаш сейчас крупнейший водоем Казахстана. Его уровень с 1970-х гг. снизился на десятки сантиметров, а площадь уменьшилась примерно на 200 кв. км, по данным United Nations Environment Programme. Экологи опасаются, что Балхаш может повторить судьбу Аральского моря, пересохшего к 1990-м гг. из-за забора воды питающих его рек.
Но Махамбетов уверяет, что поводов для беспокойства нет. По его словам, о необходимости балхашской воды для прямого охлаждения реактора и рисках ее радиоактивного загрязнения говорить некорректно – она будет охлаждать конденсатор реактора: «В настоящий момент в проекте, который мы рассматриваем, предусмотрено строительство градирни. Это такая конусовидная трубовидная структура. Она будет минимизировать необходимую для охлаждения воду, которую мы будем брать из Балхаша».
По предварительным расчетам, невозвратные потери, которые будут происходить при охлаждении двух реакторов, составят около 60 млн куб. м. «Естественное испарение линзы озера Балхаш – 19 млрд куб. м, т. е. АЭС около 0,2% может добавить [к этому показателю]», – говорит Махамбетов. Будут проведены дополнительные работы и по воздействию на окружающую среду. Он добавил, что дополнительно уточнят и расположение грунтовых вод.
По словам Уварова, решение с градирнями, применяемое в последние десятилетия для АЭС, оптимально с точки зрения охлаждения и использования водных ресурсов: «Положителен в этом плане пример стоящей на Финском заливе Ленинградской АЭС-2».
До Балхаша от Улькена меньше километра поросшей колючками степи. Она идет до горизонта. Сотрудница «Росатома», которая стоит рядом на церемонии запуска изыскательных работ, задумчиво говорит: «Интересно было бы посмотреть, как тут станет через 5–7 лет».