Суд Амстердама арестовал активы «дочки» «Газпром нефти»

В 2021 г. Alcazar пошла в суд Кувейта с требованием к правительству Курдистана выплатить $490 млн задолженности по кредиту с процентами, но в первой инстанции получила отказ из-за якобы отсутствия доказательств перевода кредитных средств в пользу Korek Telecom. Апелляция в 2022 г. отменила решение и присудила Alcazar запрошенную сумму. Кассация в январе 2024 г. подтвердила это решение. А вот Торговый суд в Эрбиле (столица Курдистана) в мае того же года по запросу правительства региона запретил Alcazar требовать выплат по гарантии.