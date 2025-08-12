Суд Амстердама арестовал активы «дочки» «Газпром нефти»Они могут принадлежать властям Курдистана и разыскиваются компанией с Каймановых островов
Окружной суд Амстердама наложил арест на активы нидерландской компании Gazprom Neft Middle East (GNME), через которую «Газпром нефть» работала в Иракском Курдистане. Арест запросила инвесткомпания Alcazar Capital Partners с Каймановых островов в обеспечение обязательств курдского правительства перед ней. Истец предполагает, что у GNME может быть имущество, которое причитается правительству Иракского Курдистана, узнали «Ведомости» из материалов дела.
Alcazar – инвестиционная «дочка» кувейтской публичной компании Agility, которая строит складские помещения и логистические парки, сотрудничает с правительством Кувейта в вопросах цифровизации и ведения таможенных операций, а также предоставляет услуги по управлению отходами и переработке. Спор между Alcazar и правительством Курдистана касается кредита на $250 млн, который Alcazar еще в 2007 г. выдала курдской компании Korek Telecom для уплаты сборов местному регулятору в сфере телекоммуникаций. Правительство Курдистана выступило гарантом по кредиту, но, когда Korek не смогла платить, тоже отказалось рассчитаться с Alcazar.
Через GNME «Газпром нефть» участвовала в реализации нескольких проектов в Курдистане. В частности, в 2012 г. GNME подписала с региональным правительством соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении блока Garmian на юге региона. GNME получила 40% в этом проекте по разведке и разработке запасов углеводородов, столько же у канадской WesternZagros и еще 20% у правительства Курдистана. В 2016 г. GNME стала оператором блока Garmian.
Кувейт – Нидерланды
В 2021 г. Alcazar пошла в суд Кувейта с требованием к правительству Курдистана выплатить $490 млн задолженности по кредиту с процентами, но в первой инстанции получила отказ из-за якобы отсутствия доказательств перевода кредитных средств в пользу Korek Telecom. Апелляция в 2022 г. отменила решение и присудила Alcazar запрошенную сумму. Кассация в январе 2024 г. подтвердила это решение. А вот Торговый суд в Эрбиле (столица Курдистана) в мае того же года по запросу правительства региона запретил Alcazar требовать выплат по гарантии.
Тогда Alcazar решила добиваться признания и приведения кувейтского решения в исполнение в иных юрисдикциях, в том числе в Нидерландах. В ноябре 2024 г. до подачи основного иска Alcazar обратилась в Окружной суд Амстердама с просьбой наложить обеспечительный арест на активы курдского правительства, которые могут находиться во владении третьих лиц, включая GNME.
$117 млн
В тот же день суд удовлетворил требование, арестовав, в частности, все права требования и движимое имущество, которыми GNME владеет в интересах правительства Курдистана, задолжала ему или может от него получить.
В декабре судебный пристав оставил постановление об аресте по единственному зарегистрированному адресу GNME в реестре Торговой палаты Нидерландов. Документ предписывал компании удерживать арестованные активы и уведомлял об обязанности в течение двух недель подать в Окружной суд заявление третьей стороны, в котором, в частности, раскрывались бы подлежащие аресту активы. Но GNME не сделала этого в установленный срок.
В январе 2025 г. пристав вручил постановление уже по адресу проживания должностного лица GNME (кого и где именно, в материалах дела не упоминается). Через несколько дней юрист GNME сообщил приставу по e-mail, что компания не признает наличия у нее каких-либо обязательств, поскольку, с ее точки зрения, арест не был наложен и документы не были вручены надлежащим образом.
Параллельно Alcazar в конце января подала в амстердамский суд иск о признании и приведении в исполнение кувейтского решения против правительства Курдистана.
27 марта другое неназванное должностное лицо GNME письменно уведомило Окружной суд, что компания не владеет никакими финансовыми и материальными активами где-либо, кроме Курдистана, а деньги хранит на банковских счетах исключительно в Курдистане и России.
1 апреля то же должностное лицо сообщило суду, что GNME не выплачивает курдскому правительству никаких сумм в рамках СРП: любые суммы, причитающиеся властям, автоматически засчитываются в счет их задолженности перед GNME по договорам купли/продажи сырой нефти, которую им поставляет компания. Задолженность правительства Курдистана перед GNME на тот момент составляла $117 млн, а ежегодные платежи компании по СРП не превышают $5 млн, говорится в материалах дела.
Амстердамское правосудие
Alcazar попросила Окружной суд обязать GNME под угрозой штрафа предоставить заявление третьей стороны с документами, которые раскрывали бы подлежащие аресту активы. Также компания затребовала документы, подтверждающие суммы, которые могли быть выплачены GNME правительству Курдистана или третьим лицам в его интересах в нарушение ареста.
GNME настаивала на отклонении «явно необоснованных» требований Alcazar: у нее нет никаких обязательств в связи с арестом, поскольку на момент предполагаемого вручения ей постановления о нем у нее уже не было офиса по тому адресу. К тому же запрошенных Alcazar документов не существует, поскольку GNME не производила никаких платежей в пользу правительства Курдистана или третьей стороны, кроме взаимозачета, утверждала компания.
Доводы GNME амстердамский суд счел несостоятельными и обязал компанию предоставить заявление третьей стороны вместе с запрошенными Alcazar документами. Решающее значение для определения места вручения имеет зарегистрированный адрес в реестре Торговой палаты и неспособность GNME поддерживать данные в актуальном состоянии не должна негативно влиять на Alcazar, решила инстанция.
Аргумент о том, что GNME и правительство Курдистана в рамках СРП не производят никаких платежей, не делает арест необоснованным и не освобождает компанию от обязанности предоставить заявление третьей стороны, подчеркнул суд: без актуальных документов невозможно оценить, действительно ли существует право на зачет и остаются ли какие-либо средства после него.
Принуждение к раскрытию
Судебные приказы о раскрытии активов – распространенная мера принуждения в зарубежных судах, знает партнер коллегии адвокатов Delcredere Марат Агабалян. Зачастую истцы прибегают к этому инструменту в поиске важных для их дела доказательств, доступа к которым у них нет – например, они защищены банковской тайной или скрываются должником, перечисляет эксперт.
Приказ о раскрытии позволяет не только обнаружить скрытые активы должника, но и оказать на него давление в разных юрисдикциях, заметил руководитель практики коммерческих споров юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев. Но это длительный процесс, сопряженный с проблемами признания и исполнения приказов суда одной страны в другой и возможностью должника оспаривать юрисдикцию, предупредил он. Зато эффект от исполнения приказа о раскрытии активов безусловно оправдывает временные и финансовые затраты, уверен Агабалян. Наиболее «понятными» для получения такого приказа он называет юрисдикции, придерживающиеся английской системы права (сама Великобритания, Кипр и проч.).
Если суд Амстердама решит, что GNME является держателем активов правительства Курдистана, то может разрешить Alcazar обратить на них взыскание, констатирует Строев. А вот если активов в Нидерландах у GNME нет, то Alcazar придется искать их где-то еще и признавать решение суда Кувейта там, резюмировал он.
«Ведомости» направили запросы в «Газпром нефть», адвокатам GNME из фирмы OSK Advocaten и адвокатам Alcazar из фирмы NautaDutilh. Также «Ведомости» ожидают ответа от правительства Курдистана и Agility. Связаться с Alcazar не удалось.