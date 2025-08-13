«Росморпорт» расторг контракт с Онежским ССЗ на строительство двух ледоколов

Контракт был заключен в июле 2021 г. По нему CСЗ должен был построить два ледокола мощностью 12–14 МВт класса Icebreaker7 (может передвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м), которые способны работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Суда такого типа в России еще не создавались.