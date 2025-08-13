«Росморпорт» расторг контракт с Онежским ССЗ на строительство двух ледоколов

«Росморпорт» расторг контракт с Онежским ССЗ на строительство двух ледоколовВыступавшая субподрядчиком проекта турецкая верфь Kuzey Star не смогла построить суда из-за санкций
Подведомственное Росморречфлоту ФГУП «Росморпорт» расторгло контракт на строительство двух вспомогательных ледоколов за 18,5 млрд руб. с принадлежащим ему Онежским судостроительным заводом (ССЗ). Соответствующее соглашение между сторонами было подписано 10 июня. «Ведомости» ознакомились с документом.
Контракт был заключен в июле 2021 г. По нему CСЗ должен был построить два ледокола мощностью 12–14 МВт класса Icebreaker7 (может передвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м), которые способны работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Суда такого типа в России еще не создавались.
