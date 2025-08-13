Крупнейшие фармкомпании почти на четверть нарастили выплаты медорганизациям

Общий объем выплат 18 крупнейших международных фармкомпаний (по версии отраслевого портала Fierce Pharma) российским медорганизациям и ассоциациям по итогам 2024 г. увеличился на 22,9% до 4,1 млрд руб. Это следует из их отчетов о так называемой передаче ценностей, которые изучили «Ведомости». Еще одна – AstraZeneca свои данные не раскрывает, так как она прекратила членство в Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП), что сняло с нее обязательство по их публикации, пояснил ее представитель.