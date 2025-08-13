Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль на 21%Маржинальность X5 снизилась из-за развития дискаунтеров и сегмента готовой еды
Чистая прибыль крупнейшего продуктового ритейлера Х5 (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») в первом полугодии 2025 г. сократилась на 21% год к году до 42,4 млрд руб., следует из его отчета по МСФО. Выручка компании за тот же период увеличилась на 21,2% до 2,2 трлн руб. Таким образом, рост этого показателя за год снизился на 4,9 п. п. EBITDA прибавила 2,3% (204,1 млрд руб.), а рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,7 п. п. до 9,1%.
Валовая рентабельность Х5 в первом полугодии 2025 г. снизилась на 0,6 п. п. год к году до 23,8%. В самой сети объясняют это ростом доли «жестких» дискаунтеров «Чижик» в выручке. Как следует из отчета, этот показатель у этого бренда в январе-июне действительно прибавил сильнее всего — 89,3% (193,8 млрд руб.). У «Пятерочек» (магазины «у дома») и супермаркетов «Перекресток» динамика слабее — 18% и 9,9% соответственно (1,7 трлн руб. и 263,4 млрд руб.). За первое полугодие количество работающих «Чижиков» увеличилось на 49,9% до 2 676 точек. Х5 неоднократно анонсировала планы по дальнейшему расширению данной сети. К 2028 г. их число должно достигнуть 5000, говорила в интервью «Ведомостям» в июле 2025 г. президент группы Екатерина Лобачева.
«Чижик» остается драйвером оборота Х5, указывает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Компания завершила основной цикл формирования логистической инфраструктуры этой сети, повысила емкость складов, отмечает он. По его словам, формат уже показывает признаки положительной EBITDA, и в IV квартале 2025 г., как считает эксперт, это будет уже стабильно положительный показатель. Но маржинальность «Чижиков» останется ниже средней по группе и «будет оказывать умеренное давление» на общую рентабельность, делает вывод Бурмистров.
Впрочем, старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, напротив, отмечает, что дискаунтеры имеют сопоставимую с основными розничными форматами целевую операционную рентабельность. Поэтому рост их доли в консолидированных продажах не окажет влияния на этот показатель по EBITDA компании.
Кроме того, сокращение валовой рентабельности в сети связывают с ростом товарных потерь на фоне развития категории готовой еды. Их размер в отчете не раскрывается. Х5 намерена инвестировать в развитие собственного производства готовой еды, приводятся в отчете слова гендиректора ритейлера Игоря Шехтермана. По его словам, группа к 2028 г. планирует утроить объемы продаж, сделав эту категорию крупнейшей в структуре своих сетей.
Х5 сохраняет прогноз роста выручки за год в целом на уровне 20% (в этом случае она составит около 4,7 трлн руб.). Это немного ниже, чем было в 2024 г., когда данный показатель увеличился год к году на 24,2% до 3,9 трлн руб. Шехтерман в отчете уточняет, что группа берет в расчет «замедляющийся рост на рынке продовольствия». По данным «Нильсен», продажи товаров повседневного спроса в розничных сетях и онлайне в январе-июне 2025 г. увеличились на 15,8%. Но только 2,4% из них — вклад реального спроса, а остальное обусловлено инфляцией. Это втрое меньше, чем годом ранее: тогда этот показатель составлял 7,5%. Абсолютных цифр в «Нильсен» не называют.
Х5 — крупнейший ритейлер по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под управлением группы находились 28 301 магазин, 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» Х5 развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».