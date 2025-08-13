Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль на 21%

Х5 сохраняет прогноз роста выручки за год в целом на уровне 20% (в этом случае она составит около 4,7 трлн руб.). Это немного ниже, чем было в 2024 г., когда данный показатель увеличился год к году на 24,2% до 3,9 трлн руб. Шехтерман в отчете уточняет, что группа берет в расчет «замедляющийся рост на рынке продовольствия». По данным «Нильсен», продажи товаров повседневного спроса в розничных сетях и онлайне в январе-июне 2025 г. увеличились на 15,8%. Но только 2,4% из них — вклад реального спроса, а остальное обусловлено инфляцией. Это втрое меньше, чем годом ранее: тогда этот показатель составлял 7,5%. Абсолютных цифр в «Нильсен» не называют.