Бывшая Decathlon продолжает сокращать число магазинов в России

Бывшая Decathlon продолжает сокращать число магазинов в РоссииСеть после смены собственника, судя по всему, столкнулась с финансовыми проблемами
Сеть магазинов спортивных товаров Desport (ранее – Decathlon) с февраля 2025 г. закрыла по крайней мере пять магазинов, подсчитали «Ведомости» на основе данных консультантов и открытых источников. До этого под ее управлением находилось 29 точек, получается, что компания сократила их число примерно на 17%. Так, с 7 августа перестал работать Desport в районе Алтуфьево в Москве. По крайней мере, так говорится на сайте сети. «Временно закрылся» магазин и в петербургском «Охта молле». Однако директор этого комплекса Анна Ходош сообщила, что он уже и не откроется. Судя по отзывам посетителей на «Яндекс картах», магазин прекратил работу в начале лета.
С мая не функционирует и Desport в подмосковном «Зеленопарке», сообщал городской портал zelenograd.ru. Об этом также знает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Кроме того, закрылись торговые точки в Самаре и Ногинске. Информация о них на сайте Desport сейчас отсутствует. В самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили.