Бывшая Decathlon продолжает сокращать число магазинов в России

Сеть магазинов спортивных товаров Desport (ранее – Decathlon) с февраля 2025 г. закрыла по крайней мере пять магазинов, подсчитали «Ведомости» на основе данных консультантов и открытых источников. До этого под ее управлением находилось 29 точек, получается, что компания сократила их число примерно на 17%. Так, с 7 августа перестал работать Desport в районе Алтуфьево в Москве. По крайней мере, так говорится на сайте сети. «Временно закрылся» магазин и в петербургском «Охта молле». Однако директор этого комплекса Анна Ходош сообщила, что он уже и не откроется. Судя по отзывам посетителей на «Яндекс картах», магазин прекратил работу в начале лета.