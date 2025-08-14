Темпы ввода электрозаправок в России снижаются

Темпы ввода электрозаправок в России снижаютсяИнвесторы проявляли осторожность из-за отсутствия господдержки и слабого рынка электрокаров
По состоянию на 1 июля в России насчитывалась 4441 быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) для электромобилей, следует из данных сервиса 2Chargers, с которыми ознакомились «Ведомости». Это публичные зарядки, которые по классификации сервиса имеют мощность не менее 22 кВт.
Для сравнения: на 1 февраля, согласно оценке 2Chargers, таких зарядок в стране было 3773. То есть за пять месяцев было установлено 668 ЭЗС. Как следует из предыдущих доступных данных сервиса, на 1 ноября 2024 г. в РФ были 2933 быстрые зарядки. Таким образом, с ноября по январь включительно количество доступных ЭЗС выросло на 840 шт. При этом в годовом выражении количество электрозаправок на 1 июля выросло в 1,7 раза. Это связано в том числе с низкой базой прошлого года.
