Темпы ввода электрозаправок в России снижаются

Для сравнения: на 1 февраля, согласно оценке 2Chargers, таких зарядок в стране было 3773. То есть за пять месяцев было установлено 668 ЭЗС. Как следует из предыдущих доступных данных сервиса, на 1 ноября 2024 г. в РФ были 2933 быстрые зарядки. Таким образом, с ноября по январь включительно количество доступных ЭЗС выросло на 840 шт. При этом в годовом выражении количество электрозаправок на 1 июля выросло в 1,7 раза. Это связано в том числе с низкой базой прошлого года.