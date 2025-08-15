Правительство продлит на сентябрь полный запрет на экспорт бензина

Правительство продлит на сентябрь полный запрет на экспорт бензинаВ октябре ограничение будет действовать для непроизводителей
Полный запрет на вывоз бензина из России продолжит действовать в сентябре, на октябрь ограничение будет продлено для непроизводителей нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.
В сообщении также отмечается, что сейчас внутренний рынок полностью обеспечен топливом. «В результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок топлива и продаж на биржевых торгах за последние два дня оптовые цены на бензин демонстрируют снижение. Ситуация с дизельным топливом остается стабильной», – подчеркивает ведомство.
