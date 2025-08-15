Правительство продлит на сентябрь полный запрет на экспорт бензина

Полный запрет на вывоз бензина из России продолжит действовать в сентябре, на октябрь ограничение будет продлено для непроизводителей нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.