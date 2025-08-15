Спрос на крепкий алкоголь практически восстановился до прошлогоднего уровня

Продажи водки в рознице за семь месяцев сократились на 4,2% до 41,4 млн дал, при этом по итогам полугодия падение было больше – на 5% до 35,2 млн дал. Но доля этого напитка в общем объеме реализации в январе – июле составила 62,3% всех натуральных продаж. Похожая ситуация и с коньяком. Его продажи за данный период упали на 9,8% до 7,1 млн дал. А вот категория ликероводочных изделий продолжила рост – на 15,3% до 10,2 млн дал.