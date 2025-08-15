Спрос на крепкий алкоголь практически восстановился до прошлогоднего уровня

Спрос на крепкий алкоголь практически восстановился до прошлогоднего уровняПотребители смирились с высокими ценами после повышения акцизов
Спрос на спиртные напитки крепостью более 9% (без учета вина) в январе – июле практически восстановился до уровня 2024 г. Их розничные продажи за год сократились всего на 1,3% до 66,8 млн дал, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Из них следует, что падение реализации такого алкоголя снижается: по итогам I квартала на 4,4% до 27,7 млн дал, по итогам полугодия – на 2,1% до 56,8 млн дал.
Продажи водки в рознице за семь месяцев сократились на 4,2% до 41,4 млн дал, при этом по итогам полугодия падение было больше – на 5% до 35,2 млн дал. Но доля этого напитка в общем объеме реализации в январе – июле составила 62,3% всех натуральных продаж. Похожая ситуация и с коньяком. Его продажи за данный период упали на 9,8% до 7,1 млн дал. А вот категория ликероводочных изделий продолжила рост – на 15,3% до 10,2 млн дал.