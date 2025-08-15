ОСК сократит 70% штата Хабаровского судозавода из-за отсутствия заказов

ОСК сократит 70% штата Хабаровского судозавода из-за отсутствия заказовПредприятие растеряло кадровый потенциал и проиграло борьбу за заказы из-за невыгодного расположения
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) к 31 октября 2025 г. сократит 70% персонала Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ). Приказ о сокращении численности штата на верфи был подписан 10 июля гендиректором предприятия Михаилом Боровским. Документ был опубликован в Telegram-канале Amur Mash. Источник, близкий к госкорпорации, подтвердил «Ведомостям» его подлинность.
Решение о сокращении штата было принято из-за «отсутствия объемов производства», а также на основании обязательных указаний генерального директора ОСК, говорится в приказе. Завершить все мероприятия планируется до 31 октября 2025 г.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам