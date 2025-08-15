ОСК сократит 70% штата Хабаровского судозавода из-за отсутствия заказов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) к 31 октября 2025 г. сократит 70% персонала Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ). Приказ о сокращении численности штата на верфи был подписан 10 июля гендиректором предприятия Михаилом Боровским. Документ был опубликован в Telegram-канале Amur Mash. Источник, близкий к госкорпорации, подтвердил «Ведомостям» его подлинность.