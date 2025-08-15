Газета
Главная / Бизнес /

Скорректированная прибыль «Совкомфлота» упала в 18 раз

Часть флота компании оказалась заблокирована после ужесточения санкций
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский оператор танкерного флота «Совкомфлот» по итогам первого полугодия 2025 г. получил скорректированную чистую прибыль по МСФО в размере $19,5 млн против $347,7 млн годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Этот показатель, измененный в связи с валютной курсовой разницей и обесценивания судов, является базой для расчета дивидендов. 

Убыток компании в отчетном периоде составил $435 млн против прибыли $324 млн годом ранее. Выручка снизилась на 39% до $618 млн, а выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (TCE) – на 40% до $502 млн. EBITDA «Совкомфлота» в первом полугодии сократилась в 2,3 раза до $263 млн. В январе – июне у оператора также упали эксплуатационные расходы на 4% в годовом выражении до $196 млн и увеличились общие и административные траты на 17% до $48 млн.

II квартал для группы был успешнее первого, следует из сообщения компании. Выручка «Совкомфлота» в апреле – июне выросла на 22% по сравнению с первыми тремя месяцами (до $340 млн), выручка на основе TCE – на 26% до $279. Убыток за этот период сократился в 9,4 раза до $42 млн, скорректированная чистая прибыль достигла $20,7 млн после убытка в $1,2 млн в предыдущем квартале. Показатель EBITDA вырос в полтора раза до $158 млн.

Чем занимается «Совкомфлот»

«Совкомфлот» специализируется на морской транспортировке нефти и нефтепродуктов, владеет и оперирует флотом танкеров типа «Афрамакс» (дедвейтом 80 000–120 000 т) и танкеров-продуктовозов через сеть дочерних компаний. Группа также обслуживает морские нефтегазовые месторождения, перевозит сжиженный природный газ (СПГ) на газовозах ледового класса в Арктике и на Дальнем Востоке. По состоянию на 2023 г. (последние доступные данные) флот группы насчитывал 100 судов. В свободном обращении находится 15,6% акций «Совкомфлота», еще 1,6% – квазиказначейский пакет, а 82,8% принадлежит государству.

В отчетном периоде компания поддерживала стабильное финансовое положение, в том числе опираясь на сбалансированную структуру капитала и достаточный запас денежной ликвидности, говорится в ее сообщении. Она намерена продолжать адаптироваться к меняющимся внешним условиям.

«Совкомфлот» с 2022 г. находится под санкциями, тогда США ввели против него секторальные ограничения, запретив американским компаниям и частным лицам финансировать его деятельность. Евросоюз, Канада и Великобритания также ввели ограничения, запретив судам, связанным с Россией, заходить в их порты. После этого «Совкомфлот» переориентировался на работу с российскими партнерами.

В феврале 2024 г. США внесли судоходную компанию в SDN-лист, предусматривающий блокировку активов и запрет на любое взаимодействие. Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) также выдал лицензию, которая разрешала операции с флотом «Совкомфлота» до 8 апреля 2024 г., при условии, что груз был помещен на суда до 23 февраля.

В начале 2025 г. США отозвали эту лицензию и ввели санкции против 69 судов компании, включая 54 танкера для нефти и нефтепродуктов. Это привело к простою части из них.

«Совкомфлоту» пришлось пересмотреть взаимоотношения с деловыми партнерами, «рекалибровать» свою операционную модель и провести реструктуризацию, говорил в июне глава компании Игорь Тонковидов. При этом, по его словам, оператор потерял некоторых клиентов, но появились другие на замену им. Слова топ-менеджера передавал «Интерфакс». По оценке Тонковидова, с точки зрения финансовых показателей «нижняя точка» была пройдена в I квартале текущего года. 

«Совкомфлот» демонстрирует признаки адаптации к санкционным ограничениям, подтверждает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым. По ее словам, во II квартале наблюдается улучшение показателей, обусловленное оптимизацией логистики, частичной загрузкой простаивающих судов и отсутствием крупных списаний активов, негативно влиявших на результаты предыдущего квартала.

Ухудшение финансовых результатов компании по итогам полугодия она связывает с усилением санкционного давления со стороны США и ЕС, которое привело к простою флота и ограничению доступа к портам. Дополнительное давление оказало снижение фрахтовых ставок.

Прогнозировать финансовые показатели компании по итогам 2025 г. имеет смысл после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, считает руководитель отдела аналитики медиагруппы «Портньюс» Виталий Чернов. Если речь пойдет о добыче и транспортировке углеводородов в Арктике, то «Совкомфлот» как мировой лидер арктического судоходства может оказаться одним из выгодоприобретателей, не исключает он. Пока можно предположить, что компании удастся избежать падения доходности, а ее финансовые показатели по итогам 2025 г. будут на уровне предыдущего года, резюмирует эксперт.

В 2024 г.. чистая прибыль оператора сократилась год к году в 2,2 раза до $424,4 млн, а выручка – на 19% до $1,87 млрд. Дивиденды за прошлый год компания не платила. По итогам 2023 г. «Совкомфлот» заплатил промежуточные дивиденды за девять месяцев и итоговые за год, суммарно на это было направлено 41,78 млрд руб. (50% скорректированной прибыли по МСФО), или 17,59 руб. на одну акцию.

«Ведомости» направили запрос в «Совкомфлот».

