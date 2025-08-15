Скорректированная прибыль «Совкомфлота» упала в 18 раз

В 2024 г.. чистая прибыль оператора сократилась год к году в 2,2 раза до $424,4 млн, а выручка – на 19% до $1,87 млрд. Дивиденды за прошлый год компания не платила. По итогам 2023 г. «Совкомфлот» заплатил промежуточные дивиденды за девять месяцев и итоговые за год, суммарно на это было направлено 41,78 млрд руб. (50% скорректированной прибыли по МСФО), или 17,59 руб. на одну акцию.