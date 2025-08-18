Аркадий Новиков, похоже, свернул проект по производству газировки

Основатель ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков («Farш», «Pro.Хинкали» и т. д.) с партнером, судя по всему, приняли решение закрыть проект по производству сладких газированных напитков под брендом Estecola. По крайней мере, занимающаяся им компания «Эсте дринкс продакшн» 11 августа подала в Арбитражный суд Москвы иск о собственном банкротстве. Из карточки дела следует, что это заявление пока не принято к производству. В «Эсте дринкс продакшн» и Novikov Group на запросы «Ведомостей» не ответили.