Казахстан временно отказался от нефтепровода Баку – Джейхан

Казахстан временно отказался от нефтепровода Баку – ДжейханПоданная через него нефть оказалась испорчена хлоридами
Процесс очистки резервуаров от азербайджанской загрязненной нефти на терминале в Джейхане в Турции близок к завершению, а график отгрузок топлива по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) будет вскоре нормализован, передал 16 августа портал Haqqin.az со ссылкой на заявления в турецкой компании BOTAS, которая является оператором турецкой части трубопровода. Эта новость появилась вскоре после временной переориентации Казахстаном экспорта своих энергоресурсов с маршрута БТД на российский трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), как написал 13 августа S&P Global со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Астана решила перенаправить часть своего нефтяного экспорта с кавказского маршрута на российский после того, как 23 июля British Petroleum (BP) – крупнейшая в Азербайджане иностранная нефтекомпания и оператор БТД на территории этой страны и Грузии – сообщила о потенциальных проблемах с загрязнением азербайджанской нефти органическими хлоридами. Это химическое вещество используется для увеличения добычи нефти, но при значительном содержании способно повредить нефтеперерабатывающим заводам. При этом в BP пока не установили источник загрязнения нефти сорта Azeri Light, но пообещали устранить эту проблему совместно с азербайджанскими и турецкими партнерами.
В это же время загрязненную нефть из поставок из Азербайджана также обнаружила итальянская компания Eni SpA в ходе внутренних испытаний на одном из НПЗ, писало Bloomberg. Кроме этого в конце прошлого месяца в Чехии нашли загрязненную азербайджанскую нефть, попавшую в страну через Трансальпийский нефтепровод, сообщало чешское агентство Ceske Noviny. Правда, чуть позже представитель компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл заверил, что сырье не представляет опасности для нефтяной инфраструктуры и будет «постепенно и в определенной пропорции смешиваться с другими поставками для его разбавления, а затем безопасного перерабатывания».
В начале августа из-за поставок 92 000 т загрязненной азербайджанской нефти минэнерго Румынии объявило о введении чрезвычайной ситуации, чтобы выгрузить из аварийных запасов нефть для обеспечения бесперебойной работы своих НПЗ.
Азербайджан осуществляет поставки энергоресурсов на Запад по БТД из группы шельфовых нефтегазоконденсатных месторождений Азери – Чираг – Гюнешли. В среднем страна прокачивает по этому маршруту 75,2% от совокупного объема транспортируемой на экспорт нефти (из 24,4 млн т), следует из данных Госкомстата республики.
И хотя БТД занимает небольшую долю в казахстанском экспорте энергоресурсов, Астана рассматривает этот маршрут как важную альтернативу российской инфраструктуре. По этому маршруту сырье из Казахстана экспортируется из крупнейших в стране нефтяных месторождений Тенгиз и Кашаган на побережье Каспийского моря. В конце июля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о планах нарастить экспорт нефти через Баку с 1,4 млн т в 2024 г. до 1,7 млн т к концу текущего года. Всего же по итогам прошлого года страна экспортировала 68,8 млн т, из них 55,4 млн т – по российскому трубопроводу КТК из Атырауской области в Новороссийск и 8,6 млн т – по маршруту Атырау – Самара.
Сколько нефти поступило из Каспия в Европу по БТД
Вероятность диверсии на трубопроводе БТД маловероятна, полагает ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, хлорорганические соединения используются для очистки бурового оборудования или в сопутствующих операциях при добыче нефти. Теоретически, рассуждает эксперт, решить проблему можно через перемешивание загрязненной нефти с чистой в резервуарах. «Другое дело, мы пока не знаем, каковы объемы загрязненного сырья и каковы возможности инфраструктуры БТД. В крайнем случае процесс очистки можно совершить в танкерах. В любом случае это приведет к дополнительным издержкам и не ясно, кто их будет возмещать», – добавляет он.
Временный уход казахстанской нефти не окажет существенного влияния на ежесуточные поставки нефти по БТД, уверен Юшков. По его словам, доля нефти из Казахстана в этом проекте небольшая: страна добывает преимущественно более сернистую и тяжелую нефть, а Азербайджан – легкий и дорогой сорт. «Если объемы прокачки казахстанской нефти превысят 2 млн т в год, то это изменит конечный продукт, из-за чего Баку понесет финансовые потери от продажи. Поэтому Астана предпочитает транспортировать энергоресурсы через Россию, где добывают сопоставимую нефть и издержки от логистики ниже», – считает он. По его мнению, использование Казахстаном БТД скорее носит скорее информационно-имиджевый характер, чтобы показать Западу транспортную независимость центральноазиатской республики от России и по возможности избежать западных санкций от связей с Москвой. В сравнении с КТК кавказский маршрут для Астаны неконкурентоспособен, уверен эксперт.
Переориентирование экспорта части казахстанской нефти от БТД в пользу российского маршрута не имеет политической подоплеки, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Стратегически Астана, продолжает политолог, рассматривает кавказский нефтепровод как направление для снижения зависимости от России, чья инфраструктура забирает порядка 80–90% казахстанских энергоресурсов. «Но проблема в том, что у этого маршрута ограниченные возможности в плане мощности прокачки, танкерного флота и портовой инфраструктуры. Во-вторых, из-за высоких издержек на перевалку и доставку продуктов этот маршрут экономически невыгоден Астане. Поэтому КТК остается основным экспортным направлением для Казахстана», – пояснил эксперт.