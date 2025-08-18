Казахстан временно отказался от нефтепровода Баку – Джейхан

И хотя БТД занимает небольшую долю в казахстанском экспорте энергоресурсов, Астана рассматривает этот маршрут как важную альтернативу российской инфраструктуре. По этому маршруту сырье из Казахстана экспортируется из крупнейших в стране нефтяных месторождений Тенгиз и Кашаган на побережье Каспийского моря. В конце июля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о планах нарастить экспорт нефти через Баку с 1,4 млн т в 2024 г. до 1,7 млн т к концу текущего года. Всего же по итогам прошлого года страна экспортировала 68,8 млн т, из них 55,4 млн т – по российскому трубопроводу КТК из Атырауской области в Новороссийск и 8,6 млн т – по маршруту Атырау – Самара.