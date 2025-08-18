Контрольный пакет ЮГК будет продан миноритарию компании

Контрольный пакет ЮГК будет продан миноритарию компанииПерспективный актив позволит диверсифицировать бизнес нового владельца, говорят эксперты
Государство планирует продать контрольный пакет «Южуралзолота» (ЮГК) крупному миноритарию компании. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев 15 августа. «У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился, вот он там будет главным, – заявил Моисеев. – Мы продадим остальной пакет» (цитата по «Интерфаксу»). Он не уточнил, о каком акционере идет речь.
Единственным крупным миноритарием ЮГК является Газпромбанк, который приобрел 22% компании в конце прошлого года у бизнесмена Константина Струкова, бывшего тогда основным владельцем предприятия. «Ведомости» направили запрос представителю банка.
В июле заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев обратился в Советский райсуд Челябинска с требованием об изъятии в казну государства активов, связанных со Струковым. В их числе – 67,85% акций «Южуралзолото группа компаний» и 100% «Управляющей компании ЮГК».
Источник «Ведомостей», знакомый с материалами иска, тогда рассказывал, что Струков действовал в условиях постоянного конфликта интересов, поскольку одновременно являлся депутатом областного заксобрания, членом комитета по экологии и природопользованию, определяющим правила поведения в этой области, и управлял предприятием, осуществляющим деятельность в той же сфере. Это позволяло ему вводить такое нормативное регулирование, которое отвечало бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не общественным нуждам, подчеркивал собеседник.
Челябинский суд 11 июля полностью удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных со Струковым. Позднее, 14 июля, он был отстранен от должности президента управляющей компании ЮГК, а с 15 июля пакет Струкова в ЮГК принадлежит Росимуществу. Оставшиеся порядка 10,2% компании, как и прежде, находятся в свободном обращении на бирже.
Государство планирует продать долю в ЮГК «как можно скорее», сказал Моисеев. Стоимость бывшего пакета Струкова он предварительно оценил в 85 млрд руб. Рыночная капитализация компании на закрытие торгов 15 августа составляла 134,6 млрд руб., таким образом, акции, предназначенные к продаже, стоят порядка 91,3 млрд руб. По итогам торгов на Мосбирже 1 июля – за день до сообщений об обысках в офисах ЮГК – компания оценивалась в 149,997 млрд руб., а пакет Струкова, соответственно, в 101,77 млрд руб.
«Южуралзолото», по данным самой компании, занимает 4-е место по производству золота в России и второе – по ресурсам. По данным Союза золотопромышленников, в 2021 г. (последние доступные данные) компания занимала 6-е место по добыче – 13 т (-0,2% к 2020 г.) после «Полюса», Polymetal, Kinross Gold (в июне 2022 г. российские активы этой канадской компании выкупила Highland Gold), Petropavlovsk (в сентябре 2022 г. ее активы куплены УГМК, управляются компанией «Атлас майнинг») и Nordgold.
ЮГК ведет добычу на двух хабах – Уральском (Челябинская обл.) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на каждый из которых приходится примерно половина от общего объема производства. Активы в Челябинской области включают действующие месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство (Наилинский и Осейский участки, месторождения Алтын-Таш и Зайцевское). В Хакасии ЮГК принадлежит Коммунаровский рудник, в Красноярском крае – месторождения россыпного золота (прииск «Дражный», «Соврудник»). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.
46 млн унций
Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC). По оценке компании, ресурсы достаточны для добычи в течение не менее 30 лет.
В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т. Сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ из-за нарушений на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12–14,4 т золота, т. е. увеличит выпуск на 13–36%. Выручка ЮГК по МСФО в 2024 г. на фоне роста цен на золото выросла на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.
Газпромбанк – один из немногих инвесторов, которые могут в текущей ситуации найти деньги на такую покупку, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Он называет такое решение «прагматичным». По словам эксперта, ЮГК – это хороший актив с перспективой роста. Компания прошла пик инвестиционного цикла и имеет планы по увеличению добычи золота, напоминает Калачев. Более того, это публичная компания с листингом на бирже и в будущем таким активом можно будет распорядиться с большой выгодой, рассуждает эксперт.
После аудита активов цена пакета Струкова в ЮГК может оказаться ниже заявленной в силу выявленных проблем в развитии бизнеса, говорит независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. Для банка приобретение в собственность золотодобытчика является диверсификацией инвестиций в промышленные активы – плюс он будет иметь доступ к продукции предприятия для формирования своих золотых запасов, добавляет он.