Контрольный пакет ЮГК будет продан миноритарию компании

В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т. Сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ из-за нарушений на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12–14,4 т золота, т. е. увеличит выпуск на 13–36%. Выручка ЮГК по МСФО в 2024 г. на фоне роста цен на золото выросла на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.