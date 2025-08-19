Эксперты понизили прогноз по цене на нефть в 2025 году

Эксперты понизили прогноз по цене на нефть в 2025 годуСпрос на сырье падает из-за макроэкономической неопределенности
Средняя стоимость нефти эталонного сорта Brent в 2025 г. составит $69,1/барр., что на 14% меньше показателя 2024 г. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза более 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.
В апреле 2025 г. аналитики прогнозировали цену на нефть в 2025 г. на уровне $73,1/барр. Таким образом, оценка понижена на 5,5%. В ноябре 2024 г. оценка была еще выше – $76/барр., относительно этого уровня прогноз понижен на 9%.
