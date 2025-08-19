Авиакомпания Smartavia займется техобслуживанием самолетов

Smartavia принадлежит 26% «Смарт техник». Другими владельцами этой компании стали московские фирмы «Инвестлинк» (51%) и «Инвестиции и правовые решения» (23%). По данным «СПАРК-Интерфакса», они располагаются по одному адресу в районе «Москва-сити», их конечным бенефициаром является бизнесмен Роман Селезнев. Он через «Инвестиции и правовые решения» также владеет 70% «Нордик МРО рус» – оператора ТОиР в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково».