Турция теряет популярность у российских туристов

Турция теряет популярность у российских туристовИз-за роста цен на путевки они предпочитают отдыхать в других странах
Из России в Турцию с целью туризма в первом полугодии 2025 г. выехало 1,72 млн граждан, по данным погранслужбы Федеральной службы безопасности. Это на 1,6% меньше, чем было в аналогичный период 2024 г. Тогда число отдыхающих увеличилось год к году на 6%. Снижение количества российских туристов подтверждает и министерства культуры и туризма Турции. Из его материалов следует, что по итогам первых шести месяцев в эту страну въехало 2,6 млн наших граждан, это на 2,9% меньше прошлогодних показателей.
Россия, однако, остается лидером по количеству въездных туристов: на нее пришлось 12,2% всех визитов. Как и наоборот: доля Турции и сейчас составляет 50% от всех туристических поездок из России, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.