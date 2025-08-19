Турция теряет популярность у российских туристов

Из России в Турцию с целью туризма в первом полугодии 2025 г. выехало 1,72 млн граждан, по данным погранслужбы Федеральной службы безопасности. Это на 1,6% меньше, чем было в аналогичный период 2024 г. Тогда число отдыхающих увеличилось год к году на 6%. Снижение количества российских туристов подтверждает и министерства культуры и туризма Турции. Из его материалов следует, что по итогам первых шести месяцев в эту страну въехало 2,6 млн наших граждан, это на 2,9% меньше прошлогодних показателей.