Суд национализировал 50% «Рижского хлеба»

После перехода доли предприятия в федеральную собственность Росимущество может, например, продать актив или передать его в доверительное управление, говорит партнер White Stone Роман Лобанов. С ним согласен и гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенское» Дмитрий Козлов, который допускает, что управлять в итоге будет какой-нибудь другой производитель или сам Сиренко, который наиболее в этом заинтересован. «Будет ли у меня право «первой руки», по какой стоимости будет предлагаться (если будет) выкуп доли Бомиса – неизвестно», – говорил сам бизнесмен Forbes в июле. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.