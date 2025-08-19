Суд национализировал 50% «Рижского хлеба»Бывший совладелец предприятия состоял в объединении, финансировавшем ВСУ
Родниковский районный суд Ивановской области 18 августа обратил в доход государства 50% долей в ООО «Рижский хлеб», принадлежащих гражданину Латвии Нормундсу Бомису. Таким образом он удовлетворил иск замгенпрокурора России, одновременно запретив в нашей стране работу «объединения зарубежных хлебопекарных компаний» по причине экстремистской деятельности.
Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, в состав этого объединения вошли «гражданин Латвии и гражданка Украины» (вероятно, имеется в виду партнер Бомиса Татьяна Приходько), зарегистрированные на Украине компании «Рижський хлiб» и «Хлiбний гурман», латвийское Lielezers и учрежденный там же фонд Ziedot. Решение суда должно быть исполнено немедленно, но может быть обжаловано.
«Рижский хлеб» создан в 2006 г. Бомисом и гражданином России Сергейсом Сиренко, по данным «СПАРК-Интерфакса». Выручка предприятия в 2024 г. выросла на 32% до 1,5 млрд руб., чистая прибыль – на 17% до 159,9 млн руб. Компания производит бездрожжевой хлеб, лаваш, снеки.
Генпрокуратура России в середине июля потребовала признать экстремистским объединение хлебопеков, контролирующих половину долей в «Рижском хлебе». На эти доли еще 16 июля суд наложил арест как меру предварительной защиты. В своем иске Генпрокуратура называла Бомиса бенефициаром группы Lielezers, занимающейся производством и продажей хлебобулочных изделий.
«Рижский хлеб» – одно из подразделений этого холдинга, писал «Коммерсантъ». После начала СВО Бомис публично осудил действия армии России и потребовал от Сиренко остановить работу компании и продать предприятие. Тот отказался. Как выяснила Генпрокуратура, Бомис в 2023–2025 гг. перечислил более $36 800 фонду Ziedot.lv, собирающему средства на закупки оружия и боеприпасов для батальона «Азов
Татьяна Приходько, вероятно, упомянутая в решении, владеет украинской компанией «Хлiбний гурман». Вместе с Бомисом она «продвигала на информационных платформах принадлежащих им организаций свою радикальную антироссийскую позицию», приводило выдержки из иска агентство «РИА Новости». Российское же ООО «Рижский хлеб» Генпрокуратура сочла источником дохода, за чей счет формируется финансовая база экстремистского объединения.
После перехода доли предприятия в федеральную собственность Росимущество может, например, продать актив или передать его в доверительное управление, говорит партнер White Stone Роман Лобанов. С ним согласен и гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенское» Дмитрий Козлов, который допускает, что управлять в итоге будет какой-нибудь другой производитель или сам Сиренко, который наиболее в этом заинтересован. «Будет ли у меня право «первой руки», по какой стоимости будет предлагаться (если будет) выкуп доли Бомиса – неизвестно», – говорил сам бизнесмен Forbes в июле. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.
«Рижский хлеб» – небольшой нишевой игрок рынка, который делает качественный хлеб по ценам выше среднего, говорит Козлов. По его словам, доля производителя на рынке небольшая, поэтому конфискация половины компании никак не скажется на отрасли.
Решение суда продолжает формирующуюся практику, при которой объектом конфискации является готовый бизнес, указывает Лобанов. До дела «Рижского хлеба» заметным прецедентом стало изъятие в доход государства 100% долей трех компаний группы «Леста», напоминает он. Таганский районный суд Москвы 3 июня 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал Росимуществу 100% долей в трех юрлицах этого холдинга – разработчика игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Деятельность владельцев проектов Виктора Кислого и Малика Хатажаева признана экстремистской и запрещена в РФ. По данным Генпрокуратуры, предприниматели также финансировали фонды, занимающиеся закупкой снаряжения для ВСУ.
Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков напоминает также об аресте и изъятии активов производителя водки «Хортиця». В июне 2024 г. Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы, ранее связанные с основателем международного алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком. Случай «Рижского хлеба» подчеркивает расширение практики на нестратегические секторы, усиливая риски для бизнеса с иностранным участием, подчеркивает Лобанов.