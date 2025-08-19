Руководитель Росавиации Ядров может возглавить совет директоров «Домодедово»Новому совету придется столкнуться с падением пассажиропотока и финансовых показателей аэропорта
Первое заседание совета директоров аэропорта «Домодедово» после передачи компании в госсобственность состоится 20 августа, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с повесткой заседания. По их словам, на нем будет избран новый состав совета, а также его председатель.
Наиболее вероятной кандидатурой на пост председателя совета директоров один из собеседников «Ведомостей» называет нынешнего руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Но полный состав кандидатов в совет он не приводит.
Вы видите 13% этого материала
