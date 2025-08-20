СПГ-завод «Новатэка» в Мурманске могут запустить на два года позже плана

СПГ-завод «Новатэка» в Мурманске могут запустить на два года позже планаКлючевым вызовом для проекта в условиях санкций остается поиск рынков сбыта, говорят эксперты
Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка» «Мурманский СПГ» может быть запущен не ранее 2032 г. – как минимум на два года позднее, чем предполагалось ранее. Это следует из утвержденного правительством в августе 2025 г. комплексного плана развития инфраструктуры на период до 2036 г. (есть у «Ведомостей»). В документе отмечается, что в 2032 г. в рамках проекта должно быть завершено строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске мощностью 20,4 млн т.
Строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск, по которому на завод предполагается поставлять газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его последующего сжижения, должно быть завершено в 2031 г., отмечается в документе. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год будет построен за счет средств «Газпрома».