СПГ-завод «Новатэка» в Мурманске могут запустить на два года позже плана

Ключевым вызовом для проекта в условиях санкций остается поиск рынков сбыта, говорят эксперты
Василий Милькин
Дарья Мосолкина
Для реализации проекта компании необходимо найти рынки сбыта для производимого на нем СПГ
Для реализации проекта компании необходимо найти рынки сбыта для производимого на нем СПГ / Максим Блинов / РИА Новости

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка» «Мурманский СПГ» может быть запущен не ранее 2032 г. – как минимум на два года позднее, чем предполагалось ранее. Это следует из утвержденного правительством в августе 2025 г. комплексного плана развития инфраструктуры на период до 2036 г. (есть у «Ведомостей»). В документе отмечается, что в 2032 г. в рамках проекта должно быть завершено строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске мощностью 20,4 млн т.

Строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск, по которому на завод предполагается поставлять газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его последующего сжижения, должно быть завершено в 2031 г., отмечается в документе. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год будет построен за счет средств «Газпрома».

