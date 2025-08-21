В России снижаются продажи чипсов

Продажи чипсов в упаковках снизились в первом полугодии 2025 г. на 7% год к году, подсчитала для «Ведомостей» аналитическая компания «Нильсен». Она учитывала продукцию более чем в 150 розничных сетях и на 50 интернет-площадках. Абсолютные данные не раскрываются. Но сокращение объемов реализации чипсов подтвердили в другой исследовательской компании – NTech. По ее данным, в январе – июне продажи этого товара упали на 3,4% до 121 900 т.